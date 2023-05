Oana Ioniță, în plin proces de divorț! Momentele grele prin care trece fosta bebelușă:Sperăm să trecem cât mai ușor

Oana Ioniță trece printr-o perioadă dificilă, deși nimeni nu s-ar fi așteptat. Fosta bebelușă este mereu cu zâmbetul pe buze și nimic nu ar fi trădat clipele grele prin care trece. Pentru că speculațiile cu privire la divorțul dintre ea și tenorul Florin Budnar au apărut de ceva timp, coregrafa a decis să vorbească despre ceea ce se întâmplă în viața sa.

Oana Ioniță a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook, alături distribuind și o fotografie cu ea și cu cei doi copii ai ei, Maxim și Isabel. Ea a anunțat divorțul de partenerul său de viață, iar motivul ar fi neînțelegerile și viziunile diferite pe care le au asupra vieții.

„La începutul acestui an am început procedura de divorț între mine și soțul meu. Decizia de a ne despărți a venit în urma diferențelor de viziune pe le avem asupra lucrurilor. Sperăm să trecem cât mai ușor și repede prin acest proces de separare. Îmi doresc să am parte de discreție pentru mine și familia mea, vă mulțumesc că sunteți alături de mine!”, a scris Oana Ioniță pe contul de Facebook.