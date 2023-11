Don't Let Me Go - Danny Chris x SICKOTOY

Piesa a fost scrisă de Achi, SICKOTOY și Rollo și a fost produsă de SICKOTOY. ,,<<Don't Let Me Go>> reprezintă un ecou care ne aduce aminte să luptăm pentru dragostea noastră și să nu cedăm. Instrumentalul îți va rămâne în minte, iar versurile te vor purta într-o călătorie a emoțiilor, ilustrând cât de crucial este să rămânem dedicați și solidari. Această piesă constituie o aducere aminte emoționantă a puterii iubirii, chiar și în momentele complicate, și ne îndeamnă să persistăm în eforturile de a ne îmbunătăți relațiile." ne spune Danny Chris. "Mi-a plăcut să lucrez la această piesă și abia aștept să o auziți și voi. <<Don't Let Me Go>> se potrivește atât pe ringul de dans, cât și într-o călătorie relaxată cu mașina, visând la cele mai bune momente ale vieții tale." ne spune SICKOTOY. "Muzica este sursa mea de pasiune și limbajul prin care sufletul meu se exprimă cel mai autentic," afirmă Danny Chris, DJ și producător cu rezidența în Germania. De-a lungul carierei sale, Danny a luminat scenele unora dintre cele mai mari festivaluri din Germania, inclusiv faimosul New Horizons. Remarcabil este faptul că a împărțit scena cu celebrități renumite ale DJ-ilor precum Lost Frequencies, David Puentez, Tony Junior și Mike Williams. Pasiunea și devotamentul lui Danny pentru muzică continuă să se amplifice, găsind satisfacție imensă și încredere în extinderea impactului muzicii sale. Printre ultimele sale creații se numără "Don't Tell Me What Love Is," un proiect colaborativ alături de Crooked Bangs. În afara domeniului său muzical, Danny Chris este fondatorul BPM Heroes, o conferință cu sediul în Cologne, dedicată oferirii participanților înțelegerea profundă în universul DJ-ilor și al festivalurilor. SICKOTOY este unul dintre cei mai de succes DJ și producători din Europa de Est din ultimii ani și posesorul unui Latin Grammy, pentru cel mai bun album Latin, Rock și Urban Alternative, obținut în urma colaborării sale cu Pitbull, Mohombi și Wisin pentru "Baddest Girl in Town". SICKOTOY a avut, de asemenea, multiple colaborări de succes, cu milioane de stream-uri, cu nume precum INNA, Ilkay Sencan, Minelli și Elvana Gjata, iar cântecele sale au cucerit topurile radio din Europa Centrală și de Est. Conceptul creativ al lui SICKOTOY include producții cu artiști precum INNA, Alok, Tove Lo, Ilkay Sencan, Arash și mulți alții. Recent, el a experimentat și poziția de jurat în cadrul competiției "One True Singer" produsă de Global Records și HBO MAX.