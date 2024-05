Costi lansează Constantin 1.0, un album fresh care celebrează diversitatea și unitatea

Costi, hitmaker-ul român nominalizat la Grammy, compozitor, producător și muzician a avut de-a lungul timpului un impact semnificativ pe scena muzicală internațională.

Astăzi, de ziua lui de nume, Costi sărbătorește o întreagă carieră muzicală presărată cu succes la nivel mondial prin lansarea unui nou album, care îi poartă numele: „Constantin 1.0". Albumul ce conține 21 de piese, printre care multiple colaborări internaționale cu artiști renumiți precum Jay Maly, Shaggy, Boy Spyce, Konshens, Jaywon și este disponibil din 21 mai pe toate platformele de streaming.



„Acest album este dedicat celor care m-au susținut de-a lungul timpului. Sunt 21 de piese speciale pentru ei, în semn de recunoștință, un album plin de diversitate, o încununare a mai multor stiluri, cu mai mulți artiști de pe mai multe continente. Am creat acest album de lux pentru fani și nu în ultimul rand, pentru cei care ascultă muzică bună în toate colțurile lumii", a spus Costi.



„Constantin 1.0" reprezintă trecutul și prezentul din punct de vedere muzical al artistului, un mix vibrant de genuri și influențe culturale. Printre piesele de pe următorul album se numără și „No More Coca" (feat. Richie Loop), „No alcohol", „Marrakech" (cu Arman Mardigian) și multe altele.



Talentul și dăruirea lui Costi l-au determinat să obțină un succes remarcabil, inclusiv recunoaștere în topurile Billboard. Cariera sa muzicală a început la începutul anilor 2000, când a început să producă și să compună muzică. Costi a devenit cunoscut pentru abilitățile sale muzicale versatile și a lucrat cu numeroși artiști cunoscuți pe scena muzicală internațională. În 2020, a lansat remixul piesei Jale - „Djeale", alături de Jador, Emilia, Dodo, Jay Maly, care a ocupat timp de câteva săptămâni locul 1 în Trending, timp în care a generat peste 105 milioane de vizualizări pe YouTube și a cucerit topurile TV și radio. În 2022, Costi a devenit singurul român care a reușit să fie nominalizat de două ori la prestigiosul premiu Grammy, fiind co-autor al unuia dintre cele mai mari hituri muzicale lansate în acel an, piesa „Go Down Deh", lansată de Spice, Sean Paul și Shaggy, care a generat peste un de miliard de vizualizări pe YouTube.