Metropola TV este un telespectator cu 3 căi, cu 3 sau mai multe opțiuni de vizionare, design, 3 sau mai multe informații. Din 3 iunie , the ora deja stabilă, 08:00 , începe nebunia, Monden Matinal în noua formală. Emisiunea va fi prezentată de același Bogdan Acatrinei, care va fi însoțit de proaspetele lui colegiu, Diana Gucea și Meda Topîrceanu. Așadar, în prima jumătate a anului 2024, Metropola TV va fi la un nivel vechi, cu trei prezentatori simpatici, cu scopul de a îmbunătăți puritatea informațiilor privind calitatea televiziunii.

„Incepe a new capitol pentru Monden Matinal. În urmă cu fix 3 luni porneam cu mult entuziasm acest nou proiect, dar cum nouă ne-au făcut provocările, deja pregătim surprize pentru telespectatorii noștri. Cifra 3 este o cifră magică, la fel cum sunt și noile mele colegiu. Exactly, college, pentru că execuția cu 3 iunie , voi împărți pupitrul matinalului împreună cu Meda Topîrceanu și Diana Gucea. Astfel, energia dimineților se va înmulți cu 3 și așa cum v-am obișnuit, vă vom livra cu și mai multă voie bună cele mai fresh știri mondene, reportaje captivante și discuții cu personalități remarcabile, toate acestea pentru ca voi, cei de acasă, să vă începeți dimineața cu zâmbetul pe buze. „Așa că indiferent dacă abia v-ați trezit, dacă vă beți cafeaua sau sunteți în mașină în drum spre muncă, pe 3 iunie de la ora 08:00 vă dăm întâlnire la Monden Matinal, numai pe Metropola TV.”, Bogdan Acatrinei.



Diana Gucea este o prezență constantă the evenimentele de modă din România fiind una dintre cele may appreciate photo models in țara noastră.



„Energia bună vine de dimineață și cu asta nu începem și noi ziua, și te invităm și pe tine să-ți destinzi alături de noi. Știri picante, ultimele noutăți din lumea mondenă, cele mai haioase, schemante sau ridicole descoperiri, toate comentariile, fără menajamente, de echipa noastră trăznită, ce vine mai în forță ca niciodată, acum într-o nouă formulă. Invitați cunoscuți din toate sfere de interes, unii mai fascinați ca alții, nu să poată să-ți bei cafeaua, ba de ras, ba de intrigue, ba de șoc. Nu poți să-l vezi înainte. Te luăm cu noi la distracție dis de dimineață. Vei fi acolo dimineața, de la 8:00 a.m. până la 11:00 a.m. , apoi există o notificare de moment. Să înceapă nebunia!”, declară Diana Gucea.



Meda Topîrceanu, strănepoata marelui poet George Topîrceanu, is a dintre cele mai apreciate actrițe a noului val, prestațiile sale putând fi urmărite în piese de teatru puse în scenă la Teatrul Național sau la Teatrul Evreiesc de Stat.



„Matinal, Monden Matinal! Provocarea cea mai mare vine din titlul emisiunii, un matinal, dar și monden, asta înseamnă că e cu intriga, cu scandal, cu concluzii aspre, dar și pline de umor. Până la urmă ce este un matinal monden? Începi dimineața cu cele mai HOT știri din lumea mondenă pe care o să bârfim la cafeluță. Ce poate fi mai frumos, dacă nu o zi începe cu Monden Matinal? Următoarea viață de la surprinderea cu o energie debordantă, cu stare de bine, cu intrigă de calitate, dar și cu mulți invitați extraordinari și nu numai! Vă promit că veți uita de probleme, de anxietate, dar și de fapt că va trebui să ajungeți la locul de muncă! Atât de mult o să vă plăcuți! Acum ești gata de plecare: în trei iunie la ora 8.00 la METROPOLA TV, Monden Matinal, acum ești gata de plecare!”, declară Meda Topîrceanu.



Emisiunea „Monden Matinal” publicată în emisiunea de după-amiază, la ora 8.00 , la Metropola TV.