Mesajul surprinzător al Lidiei Buble, în timp ce Răzvan Simion se căsătorea cu Daliana Răducan

Într-o postare recentă pe Instagram, Lidia Buble a captat atenția fanilor și a presei cu un mesaj enigmatic, distribuit la scurt timp după ce fostul ei partener, Răzvan Simion, s-a căsătorit cu Daliana Răducan. Artista a publicat o fotografie emoționantă însoțită de cuvintele: „Nu plâng”, declanșând numeroase speculații despre cum a afectat-o această veste.

Lidia Buble, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a fost mereu deschisă cu fanii săi, împărtășind atât momentele fericite, cât și pe cele dificile din viața sa. Astfel, nu este surprinzător că a ales să-și exprime sentimentele pe rețelele de socializare, chiar dacă acestea sunt uneori enigmatice.

La scurt timp după nunta lui Răzvan Simion, Lidia a împărtășit un colaj creat de sora ei mai mică, cu ocazia zilei de naștere a artistei. Lidia a împlinit 31 de ani pe 9 iunie 2024 și a sărbătorit într-o destinație exotică. Coincidența face ca exact în aceeași zi, cu trei ani în urmă, Răzvan Simion să anunțe despărțirea lor printr-un mesaj pe Instagram, care ulterior a fost șters.

În mesajul de atunci, Răzvan Simion a explicat că relația lor a ajuns la sfârșit, dar că vor rămâne prieteni și parteneri profesionali.

„O nouă călătorie… Sunt diferit astăzi pentru că am învăţat să nu îi mai judec pe ceilalţi şi nici pe mine. Am învăţat să îi iert pe ceilalţi, pentru că mi-au oferit prea mult ori prea puţin, dar mai ales să mă iert pe mine. Au fost ani în care m-am iubit prea puţin în timp ce primeam prea multă iubire cu care nu ştiam ce să fac. Au fost ani în care m-am ferit de iubire ca de cel mai mare duşman. Au fost ani în care iubirea mi-a fost oxigen. Ce am învăţat până acum despre iubire? Iubirea înseamnă dăruire, libertate emoţională, înseamnă a vrea din suflet să îl vezi pe celălalt fericit.

Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept.

Copilul râde:

Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!

Tânărul cântă:

Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!

Bătrânul tace:

Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea! L.B.

Viață frumoasă, Suflețel!”, a fost mesajul transmis de Răzvan acum trei ani, potrivit cancan.ro.