Nunta fără dar a lui Pepe! Ce a găsit artistul în plic

Pepe și Yasmine Pascu și-au unit destinele pe 7 iunie 2024, într-o ceremonie de vis organizată în Cernica, locul unde au creat numeroase amintiri frumoase împreună. Evenimentul, unul spectaculos, a adunat sute de invitați, inclusiv numeroase vedete din showbizul autohton.

Deși nunta nu a fost organizată cu dar tradițional, invitații au adus plicuri cu bani pentru miri.

„Pentru mine nu a fost deloc stresant. Am fugit de tot ce ne-ar fi stresat. Știam de la început ce ne-ar fi stresat. Ne-ar fi stresat valsul mirilor, să stăm să repetăm. (…) Ne-ar fi stresat tot, dacă ar fi să o luăm așa, dar acum cred că trebuie să mă felicit pe mine că am avut încredere, că am știut ce vreau. (…) Eu am venit cu ideea că am vrut să fie cu bufet și poate vrea cineva să mănânce vită argentiniană, poate vrea să mănânce pizza și mi-a zis cum să mănânce lumea pizza? Șaorma la 3 dimineața pentru că mulți pleacă de la evenimente și se duc pe la colț și am zis să le avem pe toate. A fost un șaormar, cu tot ce trebuie. Au fost și fructe de mare, dar nu toate odată. Cumva, a fost moment de început. (…) Doar aperitivul a fost adus la masă. Nu a fost cu dar. Am găsit din partea multora plicurile, le mulțumesc mult”, a declarat Pepe în cadrul emisiunii Xtra Night Show.