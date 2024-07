Nașii Andei Adam și ai lui Joseph fac primele declarații după nunta spectaculoasă a finilor

Sâmbătă, 29 iunie, Anda Adam și Joseph au trăit unul dintre cele mai speciale momente din viața lor, căsătorindu-se religios într-o ceremonie plină de emoții și fast. După slujba de la biserică, proaspeții miri, împreună cu nașii și invitații, s-au îndreptat spre un club din București pentru o petrecere de neuitat. Nașii lor, Oana Ciolacu și Gerald, au venit special din Las Vegas pentru a participa la acest eveniment.

Anda Adam a strălucit în două rochii impresionante. Pentru ceremonia religioasă, a purtat o rochie voluminoasă, decorată cu pietre prețioase, care a atras toate privirile. La petrecerea de seară, artista a optat pentru o rochie crem, cu crăpătură pe picior și mâneci supradimensionate, la fel de elegantă și spectaculoasă. Joseph, la rândul său, a ales ținute elegante, completând perfect imaginea de cuplu de vis.

Nașii, Oana Ciolacu și Gerald, stabiliți în Las Vegas, au fost de asemenea la înălțime, fiind prezenți în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars pentru a-și împărtăși impresiile despre nunta de vis a finilor lor.

Deși evenimentul a fost unul de neuitat, Oana a recunoscut că a întâmpinat câteva dificultăți legate de ținută.

„Au fost emoții, m-a încurcat puțin rochia, prima rochie, pentru că am fost la probă cu alți pantofi, după care am avut alți pantofi la momentul evenimentului și călcam cam greu, dar am stat în picioare. Mi-am propus mai multe ținute, dar nu am avut timp să mă schimb, nu am avut timp să mănânc”, a adăugat ea, conform Spynews.