INTERVIU Bianca Tilici, despre colaborarea cu Radu Ștefan Bănică: Am simțit o oarecare presiune

Bianca Tilici este una dintre cântărețele din noua generație care deja a început să capteze atenția publicului, prin timbrul său unic și prin piesele lansate în colaborare cu artiști consacrați, precum Fly Project sau Liviu Teodorescu. De curând, ea a lucrat alături de Radu Ștefan Bănică pentru „Tu n-ai avut curaj", un remake-tribut după cunoscuta piesă a Mădălinei Manole.

Bianca Tilici a vorbit într-un interviu despre colaborarea cu Radu Ștefan Bănică, punctând că filmările au decurs natural, mai ales pentru că se înțelege perfect cu tânărul artist și abia așteaptă să mai colaboreze alături de acesta.

În plus, de curând, ea a făcut un cover pentru „Da, mamă", piesa Deliei Matache. Iată ce a avut de spus și despre cunoscuta artistă!

Ai lansat "Tu n-ai avut curaj", un remake după piesa Mădălinei Manole, alături de Radu Ștefan Bănică. Cum a decurs colaborarea?

Eu și Radu ne știm de ceva timp așa că totul a decurs foarte ușor, a fost plăcut și sperăm că am reușit să obținem un rezultat pe măsura piesei. Am filmat în pădurea Snagov, am avut un cadru superb, ne-am luptat puțin cu insectele, dar în final a ieșit un super videoclip. "Tu n-ai avut curaj" este o piesă destul de grea dar dragă nouă, am gândit-o ca un duet, un fel de întrebare-răspuns și sperăm ca interpretarea noastră să ajungă la inimile ascultătorilor.

Piesa este cunoscută și iubită de foarte mulți români, majoritatea au diverse amintiri pe aceasta. Ai simțit presiunea când ai reinterpretat-o?

Cu siguranță am simțit o oarecare presiune pentru că este o piesă cu o foarte mare greutate, atât din punct de vedere tehnic, cât și al mesajului. Am simțit presiunea „acelei" interpretări, presiunea comparațiilor. Dar reinterpretarea piesei este omagiul pe care am simțit că trebuie să îl aduc unui artist și unei piese de care mă leagă foarte multe amintiri.

Mădălina Manole a fost, fără dar și poate, un icon. Piesa a venit, bănuiesc, ca un tribut pentru ea. Cum te-ai raportat la acest lucru?

Cu piesa "Tu n-ai avut curaj" am câstigat primul meu trofeu la un festival de muzică pentru copii, iar această reinterpretare înseamnă foarte mult pentru mine. Dincolo de omagiul adus piesei și Mădălinei Manole, am vrut ca prin acest remake să dau viață momentului în care mi-am dat seama că muzica este totul pentru mine și mă bucur că l-am avut alături pe Radu Ștefan Bănică.

La ce te așteptai atunci când ai lansat-o?

Mă așteptam la comentarii de genul "nu se compară cu originalul" ceea ce am și primit, însă nu mă așteptam la atâtea felicitări. Mă bucur să văd că oamenii apreciază reinterpretarea noastră și că ne suștin prin mesaje frumoase.

Îți dorești să mai colaborezi cu Radu Ștefan Bănică? Cum au decurs filmările pentru videoclip?

Cu siguranță aș vrea să mai colaborez cu Radu, ba chiar avem niște piese compuse împreună și abia aștept să le lansăm. Filmările au fost destul de ușoare și de plăcute. Am filmat totul în "one take" și am făcut asta de vreo 4-5 ori, după care am ales varianta cea mai bună. Țin minte că, la un moment dat, în timp ce filmam, Radu a început să strănute și pe mine m-a bufnit râsul instant.

Recent, ai cântat melodia Deliei Matache, "Da, mamă." Poți să îmi spui de unde a pornit ideea? Știu că ai expus, prin acest mod, o altă latură de-ale tale.

Această idee de cover mi-a fost propusă și mă bucur tare mult pentru că nu cred că m-aș fi gândit la piesa asta. "Da, mamă" este o piesă curajoasă, destul de grea din punct de vedere vocal, iar Delia este un artist complex. A fost o provocare, într-adevăr, dar mi-am dorit să prezint publicului o altă versiune, cântată de mine.

Ai avut emoții atunci când ai cântat aceasta melodie? Te-ai gândit la cum o să reacționeze publicul?

Sinceră să fiu, am avut emoții! O admir foarte mult pe Delia. Este un exemplu pentru mine, din toate punctele de vedere, iar piesa "Da, mamă" a fost o provocare. Este o piesă cu care rezonez, iar în timp ce cântam eram prinsă în moment și simțeam fiecare cuvânt și notă muzicală.

Ce pregătești, în continuare, pe plan muzical?

Am foarte multe piese, pe care abia astept sa le "scot la suprafață". Momentan, urmează să lansez pe 26 iulie o piesă în limba engleza alături de Bayzy, un artist internațional pop-dance. Piesa se numeste "Round & Round" și cu siguranță te va face să te miști și te va pune într-un "good mood".

Cum este Bianca Tilici acum, când deja are piesele sale și colaborări cu artiști cunoscuți, față de cum era în trecut, când abia se lansase în industria muzicală?

Sunt mult mai încrezătoare și motivată să fac și mai mult, să ating cât mai multe obiective de pe lista mea. În septembrie împlinesc 2 ani de când sunt oficial în industria muzicală, iar pentru un timp relativ scurt mi-am atins multe visuri. Mi-am dorit foarte mult o colaborare cu Fly Project, ceea ce s-a întamplat! Sunt foarte recunoscătoare pentru asta. De asemenea, piesa "Pe val" împreună cu Liviu Teodorescu are peste 600.000 de vizualizări pe YouTube și a atins poziția 7 în top MediaForest. Abia aștept să văd ce îmi rezervă viitorul.