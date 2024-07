Diana Dumitrescu, motivul pentru care și-a schimbat religia! Cum s-a apropiat actrița de Dumnezeu: Nu știam să mă rog...

Diana Dumitrescu, cunoscută pentru rolurile sale remarcabile în televiziune și film, a făcut o dezvăluire surprinzătoare într-un recent podcast cu Nasrin Ameri. Actrița a vorbit deschis despre decizia sa de a se converti la religia penticostală, marcând o schimbare semnificativă în viața ei personală și spirituală.

Născută și crescută într-o familie creștin-ortodoxă, Diana a explicat cum a ajuns să exploreze și să adopte credința penticostală. În timpul emisiunii, ea a împărtășit că acest drum spiritual i-a oferit o nouă perspectivă asupra rugăciunii și a comunicării cu Dumnezeu.

"Nu știam să mă rog. Am învățat să mă rog și cum să-i cer lui Dumnezeu lucrurile de care consider că am nevoie, dar totuși le las în mâna lui pentru că el știe mai bine", a mărturisit Diana.