Geo, cea care va iubeste, asa se semneaza in postarile zilnice de pe Facebook in care ne impartaseste picaturi de intelepciune. In noua ani de lucru cu oamenii Geo Pana, life coach si trainer de dezvoltare personala la Fundatia Calea Victoriei, a ajutat mii de oameni sa se descopere pe sine si implicit, sensul lor in viata.

Cum si cand te-ai intalnit cu dimensiunea ta spirituala, cu fiinta ta launtrica?

As raspunde ca dintotdeauna, dar constienta de ea am fost la varsta de 23 de ani, dupa ce am trecut prin provocari mari legate de sanatatea mea si de relatia de cuplu de la momentul respectiv.

Cum ti-a schimbat viata?

Mi-am schimbat total perspectivele asupra vietii si, in timp, si viata insasi, prin abordarea unui stil de viata mult diferit de cel avut pana la 23 de ani.

Ce inseamna spiritualitatea pentru tine?

Intoarcerea catre tine pana la a-ti identifica latura divina interioara, pe de-o parte, si integrarea in viata zilnica a unuor practici spirituale (rugaciunea si meditatia in cazul meu).

De ce este importanta in viata noastra, a oamenilor?

Este o latura esentiala in dobandirea echilibrului. Cand te cunosti foarte bine, iei deciziile din viata ta cu alta energie si atunci si viata insasi capata valente noi. Fiinta umana asa-des-numita minte-corp-suflet se regaseste din ce in ce mai des intr-o stare profunda de liniste si iubire cand se ocupa de toate aceste laturi. Ignorarea sau negarea laturii noastre spirituale nu face altceva decat sa ne tina pe loc din propria evolutie la nivel de suflet.

Unde ne (re) gasim spiritualitatea?

In interior.

De ce este o dimensiune esentiala in a avea o viata implinita?

Asa cum am precizat deja, este parte din regasirea echilibrului personal si doar prin practica ii putem vedea rezultatele. Eu cred cu tarie in latura practica a spiritualitatii pentru ca am vazut si rezultatele celor cu care fac coaching. Adica nu este o parere personala, subiectiva, sunt rezultate concrete, masurabile.

Cred ca cel mai bun life coach este alcatuit din tandemul sine superior-inima. Tu ce parere ai?

Cred ca nu exista mai bun sau mai putin bun, fiecare isi gaseste (daca si cauta!) life coach-ul potrivit. Putem insa vorbi de acesti life-coach care sunt la inceputul carierei, la inceputul experientei. Pentru mine un coach bun cu care as simti sa lucrez este o persoana echilibrata, deschisa, cu o cunoastere si o practica ce duce la rezultate benefice celor cu care lucreaza, de-asemeni sinele superior si inima sunt esentiale in practicarea unei misiuni de life coach. As adauga iubirea neconditionata care inglobeaza empatia, rabdarea, acceptarea, intelegerea, non-judecarea.

Cum facem sa ne eliberam de teama de a fi autentice?

Prin acceptarea autenticitatii ca parte din noi si integrarea in manifestarea zilnica.

Cum putem scapa de bruiajele care ne impiedica sa ascultam glasul launtric?

Prin practici spirituale si lucrul (atata timp cat simtim noi) cu un ghid spiritual, life coach s.am.d.

Ce este harta vietii, despre care si cum ne ajuta ea?

Este un instrument care ne sprijina sa evaluam in prezent ariile aflate in dizarmonie din viata noastra. In cadrul cursurilor mele propun si instrumente care, dupa identificarea acestor arii, ii sprijina pe cei cu care lucrez sa faca demersuri catre rearmonizarea lor. (exemplu de arii: familia, sanatatea, cariera, aria financiara, relatia de cuplu s.am.d).

Ce daruri nestiute inca in noi insine ne ajuti sa decoperim la cursul tau Life coaching si metode de autocunoastere pentru o viata implinita din luna martie?

Darurile le avem cu noi inca de la nastere, as zice chiar inainte de a ne naste, dar fiecare participant la curs va reusi sa (re)activeze daruri care poate au fost negate, ignorate , sau altele la care nu s-a gandit niciodata pana-n prezent. Pentru fiecare va fi o experienta aparte, dar perspectivele, intelegerea, reconectarea depind de deschiderea individuala a celor prezenti, de baza* lor ca fiinte pana-n momentul prezent, dar si de perseverenta cu care vor integra informatiile, exercitiile si experienta de la curs in totalitatea lor.

*baza= mediul familial, educational, social, cultural, spiritual s.a.m.d.

Sursa foto: Facebook