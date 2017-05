O stim din filme bune, din “Lover Boy”, sau “Eu cand vreau sa fluier, fluier”. O stim ca actrita careia ii ies lucrurile, dar am zis din cateva intrebari sa vedem daca reusim sa asamblam, cum si de ce i-au iesit pasii. Deci, Ada Condeescu.

Care e actrita spre care priveai cu admiratie cand te-ai hotarat ce vrei sa fii?

M-am hotarat ca asta vreau sa fac pe etape, nu a fost un singur moment. Am privit multe filme, vedeam teatru de mica, am multe actrite la care imi place tot sau cate ceva. Actritele care mi-au placut dintotdeauna ar fi Charlize Theron, Meryl Streep sau Kate Winslet si imi place de ele din ce in ce mai mult.

Cand devi actrita, Ada? Tu cand ai inceput sa fii actrita?

In momentul cand am constientizat prima data cum fac ce fac, intr-un mod profesionist. Si mi-a placut!

A fost vreun moment in care sa ti se para ca n-o sa-ti iasa?

Da, la fiecare film sau spectacol nou. Am mereu un moment de "criza" in care nu stiu cum se va merge mai departe. Florin Zamfirescu mi-a spus inainte sa intru la facultate, ca atunci cand lucrezi la un personaj si nu ai un moment in care sa te dai cu capul de pereti, nu e bine deloc. Nu prea am inteles atunci de ce trebuie sa fie asa, insa mi-am dat seama repede dupa.

Cand vorbim despre filmari,despre momentul cand se face un film, zi-mi o secventla de la filmari, dintre cele care ti-au ramas in minte?

Una dintre scenele pe care mi-a placut mult sa le fac, este una din "Loverboy". Cea in care merg pe scuter impreuna cu partenerul meu, pe o sosea goala, plina de plopi, aproape de asfintit, intr-o lumina superba. Atunci am simtit libertatea pe care o ai in meseria asta extraordinara!