Sursa foto: Facebook

Simona Halep le-a implinit, in sfarsit, visul romanilor si a ajuns numarul unu mondial. Acum, ca te-ai bucurat si te-ai simtit mandra ca esti romanca, este momentul sa iti sufleci manecile si sa treci la treaba. Ai in tine un potential urias care abia asteapta sa il scoti la lumina si sa il valorifici. Jucatoarea de tenis este un catalizator minunat dar si un profesor foarte bun. Iata cele cinci lectii pe care le poti invata de la ea:

1. Cunoaste-ti talentul

Fiecare dintre noi este foarte buna la ceva. Nu este niciodata prea tarziu sa iti descoperi talentul si sa incepi sa il exploatezi. Talentul cu care te nasti este cel care te indruma catre scopul vietii tale, catre cele activitati pe care le vei face cu pasiune si bucurie in fiecare zi. Nu te uita la ce e la moda sau la ce spune familia ta. Ci conecteaza-te cu inima ta si afla ceea ce iti place cu adevarat.

Invata sa treci dincolo de ceea ce iti spune societata ca este bine sa faci sau de stilul de viata pe care il au majoritatea oamenilor. Daca vei continua sa mergi la serviciu in timpul saptamanii si sa iti petreci timpul liber la mall sau distrandu-te in fel si chip, nu vei avea timp sa iti cultivi talentul. Acesta cere implicare si munca zilnica. Te pot gandi ca esti prea obosita dupa serviciu, ca nu iti financiar, ca ai obligatii. Prima obligatie este fata de tine. In afara de asta, cu cat te vei dedica mai mult pasiunii tale, cu atat vei avea mai multa energie.

3. Persevereaza

Probabil ca nu iti va iesi din prima. Probabil ca vei esua de cateva ori. Insa asta inseamna ca actionezi si inveti. Important este sa nu te dai batuta. In cele din urma, vei reusi sa castigi premiul cel mare sau sa ajungi si tu numarul unu. Chiar daca este nevoie de ani de zile. Marile succese nu se construiesc peste noapte ci perseverand in fiecare zi.