Era o prezenta cu care ne obisnuisem in Romania. Monica a parasit localitatea si si-a refacut viata un pic mai departe. De acolo, de departe, cea care ne-a ocupat cativa ani din spatiul public raspunde la cateva intrebari venite brusc din Romania. Deci, ce mai face Monica Gabor, intr-un interviu pe care sa-l cititi cu relaxare. Ca era si multa indarjire in subiectul acesta.

Cum este in America bine si nu e in Romania?

In America imi place faptul ca lumea este mult mai relaxata, faptul ca nu sunt cunoscuta si ca urmare nu am parte de preconceptii cand intalnesc oameni noi. Sunt tratata exact cum tratez la randul meu, imi place faptul ca oamenii sunt politicosi si zambitori. Pe scurt din Romania imi lipseste familia, dar in America am parte de libertate. Cand am decis sa plec din Romania a fost pentru a iesi din cercul in care eram, nu mi-am mai dorit sa fiu recunoscuta pe strada si am vrut sa vad daca sunt capabila sa imi construiesc o noua viata.

Si invers, ce era bine in Romania si nu e in America?

Nu cred neaparat ca ceva anume este bine sau rau, mai degraba as spune ca sunt doua tari diferite din mai multe puncte de vedere: mentalitate, cultura si preconceptii. In Romania imi face placere sa revin ca sa imi revad fetita, familia si prietenii, pentru a ma bucura de natura si peisajele superbe pe care nu am sansa sa le vad in America. Desi in California vremea este mereu frumoasa si insorita, inca nu am gasit niciun loc care sa se compare cu tara noastra frumoasa.

Cele mai frumoase zile sunt cand Irina vine sa ma viziteze, de asemeni sunt fericita cand Ramona e cu mine. Ador sa merg la scoala si sa invat lucruri noi, sunt fericita cand vad ca sunt respectata si iubita pentru cine sunt, nu pentru cum am fost prezentata de mass media.

Ti-a fost greu sa te acomodezi cu America?

Nu. Am stiut de cand am aterizat ca aici este tara in care vreau sa locuiesc. La inceput le-am avut pe mama si pe Irina cu mine iar acest lucru m-a motivat si ajutat enorm.

Cu ce te-a surprins? Ce nu te asteptai sa fie acolo?

M-a surprins in mod placut faptul ca totul este sub un sistem bine pus la punct. Aici sunt reguli pe care le urmam si totul are o anumita anticipare. Stiu ca si in Romania avem legi similare, insa diferenta este ca in Statele Unite chiar sunt respectate. Imi place de exemplu faptul ca nu am vazut niciodata o ambulanta blocata in trafic. Ma refer la faptul esti obligat sa te opresti din condus si sa te pui pe partea dreapta a drumului atunci cand vezi sau auzi sirenele masinilor de pompieri sau ale ambulantelor. Probabil pentru ca legile sunt foarte stricte aici, oamenii chiar le respecta si acest lucru mi se pare foarte civilizat.