Îmi doream de ceva vreme să o cunosc personal și să stau cu ea de vorbă. O întâlnisem la câteva evenimente, însă nu am prins niciodată ocazia să mă apropii mai mult și să port cu ea o discuție așa cum îmi place mie... mai profundă, mai motivațională.

Am ales-o, în schimb, să fie prima care deschide seria interviurilor pentru proiectul Minte, Trup și Suflet. Am simțit că se potrivește, am simțit că o să îmi dea răspunsurile de care toți avem nevoie ca să prindem curaj și să ne bucurăm de ce ne-a fost dat să trăim.

Ce faci pentru a-ți păstra mintea sănătoasă?

Pentru a îmi păstra mintea sănătoasă mă cam lupt cu mine, pentru că sunt un om foarte gelos și sunt foarte, foarte geloasă de mică. În momentul în care mama punea mâna pe alt copil, eu plângeam câte două ore. Știu că sunt foarte geloasă și încerc să nu îi fac pe cei din jurul meu să nu sufere din cauza asta și tocmai d-asta încerc să mă stăpânesc. Și nu numai cu gelozia încerc să mă stăpânesc, ci și cu celelalte lucruri pe care eu le consider defecte. Încerc să mă stăpânesc, încerc să îmi stăpânesc gândurile și uite așa ajung la o oarecare balanță. Reușesc să fiu calmă, să fiu zen, dar duc o mică luptă. Până acum a fost o luptă grea, dar de ceva vreme este una mai micuță, pe care reușesc să o țin sub control. Atunci când reușesc să fac balanța să fie echilibrată între mine și mintea mea, sunt foarte fericită, mă simt foarte împlinită.

Trupului și sufletului cât timp le aloci?

Sunt anumite locuri unde mergi atunci când vrei să te odihnești?

Când am o problemă și când sunt supărată fac curățenie, asta mă liniștește cel mai mult. Dar da, merg și la părinți, pentru că am cățeii acolo și mă liniștesc foarte mult când stau cu ei... și când stau cu nepoțelul meu. Îmi dau o energie foarte bună și parcă nu mă mai gândesc la nimic altceva.

Nu pot spune că trebuie să mă duc într-o vacanță ca să am sufletul liniștit, cred că pot să mă liniștesc și dacă stau cu cea mai bună prietenă la un pahar de vin. Sunt genul ăsta de om, care se mulțumește cu lucrurile simple.

Ai avut momente în care te-ai simțit copleșită de ceea ce se întâmplă în jurul tău și ai vrut să renunți?

Nu cred că există artist în România și peste tot în lumea care să nu treacă prin momente de genul ăsta. Nu știu dacă neapărat îți dorești cu adevărat să renunți, pentru că un artist adevărat nu își dorește niciodată 100% să renunțe. Există momentele astea cred că la fiecare și nu doar în industria muzicală, peste tot există, dar totul se rezolvă cu tăria omului. În momentul în care tu ești destul de puternic și îți spui "Ai trecut o dată peste asta, o să mai treci de o mie de ori și o să fii tot bine". Sunt genul de om care iese singur din încurcături, încurcăturile pe care le am cu mine. Încerc să îmi dau sfaturi singură, pentru că așa cred că trec cel mai bine peste orice impas.

