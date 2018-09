Cum ți-ai descoperit scopul în viață și cum ai căpătat curaj să renunți la o carieră în aviație pentru a începe un business pe cont propriu?

Scopul meu în viață m-a găsit pe mine, după aproape 11 ani de pregătiri. Am început să citesc multe cărți, articole, blog-uri despre nutriție și sport, mi-am făcut abonament la sala, am devenit vegetariană, apoi vegană și am început să mă preocup din ce în ce mai mult de starea mea de well-being. Împărtășeam rețete și sfaturi multor colegi și prieteni și toată lumea era foarte încântată. Am înființat, într-o joacă, contul de Instagram @soulfood.raluca și feedback-ul a fost uimitor! Primeam mesaje, oamenii îmi cereau sfaturile, îmi arătau rezultatele lor, a fost extraordinar! Așa am știut ce vreau să fac și de atunci m-am lăsat ghidată în permanentă de Univers. Mi-am dat demisia, fără să spun nimănui și apoi am obținut diplomă de nutriționist. Evoluez în permanență împreună cu fiecare persoană pe care o motivez sau căreia îi fac planuri alimentare, programe pentru detoxifiere holistică Rainbow Detox și terapii energetice.

Cum facem să ne ascultăm vocea interioară? Să nu o confundăm cu alte voci?

Mai întâi faci liniște și apoi auzi cum sună vocea ta interioară. Vocea ta este iubitoare, blândă, te încurajează să ieși din zona de confort casă poți evolua și te susține mereu. Cum le spun persoanelor cu care fac terapii și meditații, intuiția e cea care îți da răspunsul pe care îl cauți în primele 1-2 secunde de când pui întrebarea. Când simți bucurie, satisfacție și determinare, știi că sufletul este cel care îți vorbește.

Spui că viața este un joc. Ce înseamnă asta?

Aparent, atunci când ești un adult cu multe responsabilități, nu prea mai ai timp pentru joacă. Când facem ca fiecare moment să fie o joacă, nici nu mai avem nevoie de timp separat pentru asta. Cheia se află în interior, la copiii creativi și curioși din noi. Când ne asumăm prea multe ,,responsabilități”, încercând să rezolvăm totul cât mai repede, eventual imediat, este firesc să fim copleșiți. Putem alege oricând să delegăm, să lăsăm lucrurile să se întâmple de la sine, fără prea mult control, să facem cât și ce putem. Atunci simțim că putem respira și ne iese orice cu ușurință și satisfacție. Contează energia pe care o pui în tot ce faci, iar atunci când e bucurie, nimic nu ,,trebuie” și nu ai nicio responsabilitate. Șții cum se întâmplă, te străduieșți câteva ore să găseșți o soluție și, la un moment dat, când te speli pe dinți sau îți cumperi o apă, îți vine deodată răspunsul pe care îl așteptai.

Se vorbește mult despre evoluție, despre a deveni cea mai bună versiune a noastră. Au devenit niște clișee. Cum vezi tu evoluția și tu ce faci pentru a evolua?

După mine, în fiecare aici și acum sunt cea mai bună versiune a mea. Prin tot ceea ce fac, mă aliniez de fapt cu cine sunt cu adevărat. Evoluția mea a pornit de la ceea ce poate părea o involuție, o întoarcere în trecut, pentru a aduce acceptare, lumina și iubire situațiilor care mă împiedicau să îmi trăiesc pe deplin prezentul și automat mă făceau să îmi construiesc un viitor prin care se repeta trecutul. Pentru a evolua, eu mă avânt în multe nebunii, îmi împing limitele foarte departe, fac de cele mai multe ori invers decât mă sfătuiesc cei din jur din dorința de a mă proteja și de a mă ști în siguranță. Mi-am asumat rolul de co-creator al vieții mele, știind că atunci când mă iubesc și mă respect pe mine însămi, întreagă lume beneficiază de asta, pentru că toți suntem unul. Mereu privesc partea bună a lucrurilor și când mă întreb ,,Ce am eu de învățat de aici?” (în loc să întreb ,,De ce mi se întâmplă tocmai mie una ca asta?”), îmi învăț cu adevărat lecția. Sunt recunoscătoare experiențelor care îmi arată, prin contrast, cine sunt și ce vreau de fapt. Investesc în permanență în dezvoltarea mea personală prin terapii, cursuri, workshop-uri, cărți și, în felul acesta, pot dărui mai departe celor care vin înspre mine.

Cum interferează ceea ce mâncăm și bem cu evoluția noastră?

După mine, sunt interconectate! Corpul fizic este o mășinărie inteligentă, cu mecanisme perfecte. Când o alimentezi cu combustibil de bună calitate, merge impecabil. În corpul fizic se adună toate efectele gândurilor, emoțiilor și energiei. ADN-ul uman se upgradeaza din ce în ce mai rapid și dacă ne hrănim cu roadele Pământului, având compasiune și respect pentru corpurile noastre și pentru întreagă creație divină, starea noastră de conștiința devine mai înaltă. Căpătăm astfel o claritate mai mare, ne sincronizăm cu ritmurile naturii și corpul raspunde pozitiv semnalelor pe care le transmitem.

Ești o adevărată maestră în detoxifiere. Ce presupune acest proces și de cât de des trebuie repetat într-un an?

Programul Rainbow Detox sintetizează o mare parte din know-how-ul meu. Sucurile presate la rece ajută la purificarea și curățarea corpului fizic, pentru a da un restart. Poate fi ținut 3 sau 5 zile, cu puțină pregătire înainte și o revenire ușoară după. Atunci când completăm cu terapii energetice, rezultatele sunt mult mai spectaculoase, pentru că deblocăm cauza emoțională care duce la acumularea de kilograme sau alte blocaje fizice. Eu recomand și o zi pe săptămâna doar cu hrană lichidă, pentru a oferi o pauză corpului și a ne încărca cu energie.

Preferi mâncarea vegană și raw vegană. Ce impact a avut alegerea acestei diete asupra sănătății și feminității tale?

Alimentația mea este vegană, raw vegană, fără gluten și fără zahăr procesat. La început credeam că aceste alegeri mă vor limita, însă dimpotrivă! Încă descopăr noi plante și combinații delicioase și mă minunez în fiecare zi de cât de generos și abundent este Pământul cu noi. Mă simt ușoară, vie, energică, cu pielea fermă, digestia eficientă, lipsită de balonare, cu claritate și rapiditate mentală și cu intuiția foarte dezvoltată. Așa mă simt încrezătoare în corpul meu, în capacitățile mele și asta se reflectă la exterior.

Și apropo de feminitate, cum arată, în viziunea ta o femeie... feminină?

Cred că cel mai important pentru o femeie este să fie conectată la pu-terea ei creatoare. Atunci ea se sincronizează cu ritmurile Mamei Pământ și se deschide pentru a primi tot ce este mai bun pentru ea. Pentru mine, feminitatea înseamnă să te iubești în primul rând pe tine, să fii mamă mai întâi pentru tine, să fii independentă, asumată, încrezătoare în propriile puteri și în viață, blândă, empatică și bucuroasă. Femeia este cea care naște noi Universuri și acesta este cel mai mare dar al nostru. Îmi place când noi femeile ne susținem între noi și înțelegem bărbații, după mii de ani de patriarhat, pentru a creea viitorul din iubire și compasiune. De fapt, toți suntem una cu viața însăși, iar când vezi lucrurile din această perspectiva tinzi spre desăvârșirea ta ca ființă.