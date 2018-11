De la Dana învățăm cum să ne păstrăm mintea sănătoasă astfel încât să ajungem la fericirea adevărată și de ce trebuie să ne ascultăm inima, despre puterea încrederii de sine și libertatea de a face în viață ce îți place.

Să fii femeie nu este cea mai ușoară sarcină, ar spune unele reprezentate ale sexului frumos. Multă durere fizică, mult efort, multă iubire neîmpărtășită, multă responsabilitate... Cum să le facem să înțeleagă că a fi femeie este o binecuvântare? Ce să le spunem ca să își îmbrățișeze feminitatea?

Nu aș vrea să par o feministă, cred cu tărie că oamenii au probleme și trăiri similare, indiferent de sex. Dacă e să mă adresez, însă, strict femeilor le-aș spune că viața în sine e o binecuvântare, că nimic nu ți se dă decât pentru a învăța despre cât de puternic poți fi și că puterea există în noi, ea nu se duce să se topească în eter decât în momentul în care închizi ochii.

Întrebată care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o de la viață, ai răspuns: că fericirea există. Iar eu te întreb - cum arată fericirea? Ce în jurul tău înseamnă fericire?

Fericirea vine din echilibrul interior. Când te redescoperi pe tine însuți și înveți să te iubești, te poți bucura de absolut tot ce există, înveți să apreciezi chiar și momentele mai puțin bune și dai cu seninătate din preaplinul tău, oricui are nevoie.

Cum îți menții mintea sănătoasă?

Citesc, cânt, învăț odată cu copiii mei, mă joc cu ei, fac meditație.

"O dată pe zi, aşează-te într-un loc liniştit şi pune-ţi mâinile pe inimă. Transmite-i acesteia iubirea ta şi percepe iubirea ei pentru tine. Inima ta a bătut pentru tine de când te-ai născut şi până în prezent şi va continua să bată până în ultima ta zi pe acest pământ. Priveşte în inima ta şi sesizează orice urmă de amărăciune şi orice resentiment. Spală-ţi cu blândeţe inima în apa iertării şi a înţelegerii! Dacă ai putea vedea imaginea de ansamblu, ai înţelege lecţiile prin care a trebuit să treci." [Louise L. Hay] Tu câtă grijă ai de inima ta?

Oh, Doamne! Dacă nu ai grijă de inima ta te usuci… Mulțumesc Cerului că mi-a dat înțelepciunea asta și m-a învățat să am grijă de inima mea. Am mare grijă de ea. Am învățat să respect ce îmi spune și cere, să îi ofer și s-o las să ofere.

Sofia m-a învățat să fiu mamă și iubirea necondiționată, Roxana m-a învățat ce înseamnă răbdarea, bunătatea, blândețea, iertarea și generozitatea, Kadri m-a învățat bucuria inimii.

Anul acesta am întâlnit foarte multe persoane care mi-au mărturisit că se simt captive, că tot ce își doresc este să prindă curaj să își deschidă aripile și să lupte pentru acel vis care îi trezește în miez de noapte. Tânjesc după libertate. Tu cum ești? Te-ai simțit vreodată prizonieră? Cum ți-ai dobândit libertatea?

Am avut și eu momente grele, dar am înțeles că am două variante: să merg înainte sau să cad și am găsit mereu putere pentru a merge înainte. Am citit mult pentru a-mi înțelege emoțiile și felul în care funcționează creierul, am încercat să nu fac o tragedie din problemele mele privind obiectiv la ele și m-am odihnit de câte ori am simțit nevoia să o fac.

Cum a fost să îți trăiești viața în România? Cum este să îți trăiești viața în România?

Nu știu cum e să trăiești în altă țară, deci nu am termen de comparație. Pentru mine e bine așa.

Ce ți-ai fi dorit să fi aflat mai din timp, de când erai o adolescentă?

Mi-ar fi plăcut să înteleg mai din timp că sunt la fel de valoroasă ca oricare alt om de pe pământ pentru a avea mai multă încredere în mine.

Kudika.ro se adresează femeilor din toate colțurile țări, femei frumoase și puternice, mai mult sau mai puțin conștiente de aceste calități. Să ne închipuim că ne aflăm într-o încăpere cu ele și că ceea ce le spui le poate schimba viața, le poate reda încrederea și forța de a merge mai departe cu capul sus. Ce ți-ai dori să le spui?

Le-aș spune că mi-aș dori să am o baghetă magică a timpului pe care să o pot folosi ca să le oglindesc fiecăreia frumusețea. Și le-aș arăta toate momentele în care au fost minunate și frumoase și bune, despre care sigur au uitat…și aș face în așa fel încât să nu mai uite niciodată.