Natalia Ghilașcu: O femeie puternică atrage oamenii prin lumina pe care o emană

Să bagi mâinile în foc nu este întotdeauna ușor, pentru că trebuie să înveți să ieși fără arsuri, nevătămată și cu demnitate

Numeroși români au trecut oceanul și au ajuns în America pentru că au simțit că acesta este locul cu care rezonează și în care se pot realiza. Marius Mihalache și Anastasia Soare sunt doar doi dintre aceștia. La Los Angeles am descoperit însă și alți români care fac mai mul pentru brandul de țară decât orice videoclip. Printre aceștia se află și Natalia Ghilașcu, jurnalistă și fondatoare a revisei Hora În America.

Cum ai ales jurnalismul? Ce anume te-a atras cel mai mult la această meserie?

Am avut marele noroc să mă regăsesc abia la a doua facultate în jurnalism, pentru că cea de studii economice internaționale presupunea să mă fac diplomată, dar așa cum am conștientizat că factorul politic este unul foarte dependent de viitoarea mea carieră, am decis să asimilez într-un singur an la Școala de Studii Avansate în Jurnalism tot ceea ce de obicei învață jurnaliștii în patru ani. Așa am învățat să nu-mi fie frică de cameră sau să le inspir mai multă încredere celor care erau să devină mai târziu eroii mei, oamenii care erau acum opt ani practic invizibili.

Mereu am avut sentimentul de justiție și dreptate de la părinții mei, care mi-au fost dascăli și acasă și la școală, iar pasiunea pentru scris o am de la mama mea, profesoară de limba și literatura română. Prima decizie de a deveni diplomat era mai mult insuflată de tatăl meu, care și-a manifestat mereu calitățile de lider și de primar al satului meu de baștină, Cotiujenii Mari.

Așa că, imediat după ce am absolvit a doua facultate, am luat camera în mâini și am început a filma protestele din stradă, care au rămas în amintirea tinerilor, "Twitter Revolution”. Am urcat repede de la funcția de reporter la cea ce moderator de emisiuni de autor, unde m-am simțit cea mai împlinită. Ba mai mult, serile scriam proiecte media ca să pot obține finanțări și granturi pentru proiectele la care am lucrat cel mai mult, drepturile omului și discriminarea, subiecte cu care am rămas în amintirea multor oameni disperați și în căutarea dreptății.