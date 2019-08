Persoanele cu un nivel de inteligență emoțională ridicat au o viață mai fericită și interacționează mai bine și mai ușor cu ceilalți oameni. Iată cinci metode pentru a-ți îmbunătăți inteligența emoțională.

Atunci când îți cultivi sentimentul de conștientizare de sine îți este mai ușor să îi înțelegi pe ceilalți iar inteligența ta emoțională crește. Persoanele inteligente emoțional tind să atragă și să se bucure de compania altor persoane inteligente emoțional. Navigarea procesului de evoluție personală alături de cineva care își dezvoltă inteligența emoțională este proces frumos și complex care îți va aduce satisfacții extraordinare.

Persoanele cu un nivel de inteligență emoțională ridicat au o viață mai fericită și interacționează mai bine și mai ușor cu ceilalți oameni. Iată cinci metode pentru a-ți îmbunătăți inteligența emoțională.

1. Nu îți ignora emoțiile

Atunci când se întâmplă ceva rău, fie că e vorba de o despărțire sau o ceartă dură la locul de muncă, încercăm să ne ignorăm disconfortul și durerea prin divrse distracții. Potrivit lui psihologilor, amorțirea emoțiilor este o modalitate sigură de a -ți epuiza inteligența emoțională. Este mai benefic pentru tine să îți permiți să simți emoția și să îi înțelegi mesajul în loc să o reprimi.

2. Ține un jurnal

Jurnalul e un instrument excelent pentru a stimula conștiința de sine și, tangențial, inteligența emoțională mai ales dacă îți pui întrebări de genulȘ

3. Fii conștientă de starea ta emoțională

"Ce lecții am învățat?", "Ce anume m-a provocat astăzi?", "Cum am crescut astăzi?", "Ce am învățat despre mine astăzi?", "Ce am învățat despre alții astăzi?".

Verifică-ți periodic starea ta emoțională. Întreabă-te ce simți și ce anume contribuie la acele sentimente. Cultivă curiozitatea legată de experiența ta emoțională și fă legătura între gândurile și emoțiile tale.

4. Practică validarea emoțiilor altor persoane

Învață să validezi. Validarea emoțiilor altora înseamnă să fii capabilă să identifici ceea ce simte o persoană și motivul pentru care acel sentiment are sens în funcție de ceea ce i se întâmplă. A valida nu înseamnă neapărat a fi de acord.

5. Încearcă să fii o oglindă pentru ceilalți

Pentru a -ți fii mai ușor să validezi, repetă a ceea ce auzi când ești angajată în conversații cu ceilalți. De multe ori deși auzim ce spune cineva nu-l înțelegem cu adevărat. Repetând ceea ce spune cineva cu propriile tale cuvinte, îi arăți că asculți și dorești să-l înțelegi corect.

Featured foto by Tatyana Dzemileva via Shutterstock