A mai rămas mai puțin de o luna până la Moș Nicolae. Va recomandăm jucării la reducere, interactive și educative, dar totodată moderne!

ORGĂ MUZICALĂ SIMBA, 32 CLAPE

Orga muzicala Simba, 32 clape, o jucarie excelenta pentru micutii dumneavoastra muzicienii in devenire. Specificatii:

orga electronica

32 de clape

8 melodii demo

6 ritmuri

SISTEM SOLAR STRĂLUCITOR

Încurajează interesul micuților pentru astronomie cu acest set minunat!

XILOFON CU PORTATIV – ELEFANTEL

Descoperă lumea magică a sunetelor și a culorilor cu simpaticul xilofon cu portativ.

TUB DE JOACĂ ECOTOYS 2 ÎN 1

Se asamblează foarte ușor, iar strâns ocupă puțîn loc. Este ideal atât pentru joacă in casă, cât și pentru spațiile deschise, fiind realizat din material impermeabil. Poate fi spălat.

SES HOBBY FETE - SET CREATIV - BRĂȚĂRI BRODATE

Cu produsele SES Hobby fete activitățile Art&Craft sunt educative distractive și sigure! Știai că poți să creezi brățări minunate prin tehnică broderiei? Poți urmă modelele ilustrate în manual sau îți poți crea propriile tale modele aplicând broderie pe brățări late din piele. Setul include: 2 brățări din piele; ață de diferit culori; ac; manual cu instrucțiuni ilustrate. Fabricat în Olanda.

Pe cât este de distractv, pe atât este de ușor de strâns. Copiii pot realiza diferite construcții, pot realiza fructe și legume pentru „gătit” pe care să le taie, castele, animăluțe, litere etc.

TALKING KEVIN

Minions Jumbo Talking Kevin is este o jucărie haioasă din plus, ce îl reprezintă pe înaltul Șir Kevin din filmul de animație „Minions”. Jucăria este foarte moale și adorabilă, cu un design în culori vibrante și detalii impecabile, identice cu originalul. Nu trebuie decât să apeși buzunarul lui Kevin după ce i-ai dat să mănânce din banană lui preferată sijucaria va reacționa cu mișcări și sunete caraghioase. În plus, Kevin din plus știe peste 30 de fraze celebre rostite în film!

Tabletă pentru scris și desenat cu ecran LCD, stylus și buton de ștergere

Desenează sau orice îți place pe ecranul tabletei folosind stylusul inclus. Urmele lăsate pe ecran vor fi multicolore! Când ai terminat și vrei să desenezi altceva, tot ce trebuie să faci este să apeși butonul și toate liniile de pe ecran se șterg automat. Consumul redus îți permite să ștergi de până la 20.000 de ori înainte să schimbi bateria!

Când ai terminat, pune stylusul în suportul lui și pune bine tabletă. Nu te teme, încape oriunde, pentru că are numai 5 mm grosime!

