De la pasiunea pentru moda la o cariera de succes

Cristina Stoica este una dintre cele mai de succes stiliste din Romania, care s-au ocupat de-a lungul anilor de styling-ul vedetelor autohtone, pentru sedintele foto si filmarile videoclipurilor acestora.

Stilistul vestimentar reprezinta una dintre meseriile secolului XXI, nascuta din dragostea pentru moda si vestimentatie.

Am dorit sa aflam mai multe de la Cristina despre personal shopping si despre cum se poate obtine o cariera de succes in domeniu.

1. De unde a pornit pasiunea pentru moda?

Cred cu tarie ca m-am nascut cu pasiunea pentru moda si haine, insa un rol inspirational l-a avut mama mea, care m-a educat in spiritul aprecierii frumosului. Mama a fost un exemplu demn de urmat, fiind mereu eleganta si purtand intotdeauna tocuri. De cand ma stiu mi-am gandit propriile tinute si am fost pasionata de vestimentatie, iar atunci cand faci un lucru cu pasiune, rezultatele se vad imediat.

2. Ce studii ai urmat si unde, pentru a deveni stilist vestimentar?

La inceput, am urmat cateva cursuri in afara tarii, insa din pasiune, nu neaparat ca sa-mi formez o meserie. Ulterior, am fost in tara timp de 3 luni la cursurile de Stilism Vestimentar din cadrul Academiei Dalles Go.

Urmeaza sa particip in curand la cursurile sustinute de Ovidiu Buta pentru clasele de Master si nu ma voi opri aici. Oricui interesat de moda ii recomand sa aleaga o academie buna, de renume.

3. Te tentează ideea de a avea propria linie de haine?

Bineinteles, ca orice persoana creativa care e interesata de moda, imi doresc sa dezvolt propria linie vestimentara. Am avut in trecut propriul atelier de productie, dar de una singura este foarte greu sa te dezvolti in lumea antreprenoriatului, asa ca am luat o pauza de la acest proiect. Consider insa ca am invatat din greselile trecutului si nu voi renunta la acest vis al meu, de a-mi pune semnatura pe propriile creatii vestimentare.

4. Cine apeleaza la serviciile tale de personal shopper?

La serviciile mele de personal shopper apeleaza oameni foarte diferiti, din toate mediile sociale si de toate varstele. Nu exista un public targetat, oricine are nevoie de sfaturi vestimentare cu diverse ocazii poate apela la un consultant in domeniu.

Insa, majoritatea celor cu care am colaborat fac parte din mass-media, fie ca sunt jurnalisti, cantareti sau influenceri.

Fiecare client este pentru mine o provocare si o prioritate. Imi pun o parte din sufletul meu in fiecare tinuta recomandata.

5.

De obicei, persoanele nu isi schimba in totalitate garderoba, ci adauga elemente noi, ca sa poata folosi cat mai multe dintre obiectele vestimentare avute.

Deci, nu lucrez cu bugete mari, uneori un simplu accesoriu are puterea sa redefineasca intreaga tinuta.

Calitatea primeaza intotdeauna in moda, nu cantitatea.

Nu recomand schimbari majore de garderoba, ci o planificare pas cu pas a imbunatatirii ei, pentru a nu face un efort financiar foarte mare si a ne bucura de fiecare item vestimentar. Schimbarile trebuie realizate cu rabdare si cu multa creativitate.

6. Cele mai multe vedete lucreaza cu stillisti. Cât de pretentioase sunt acestea când vine vorba de moda?

Persoanele publice lucreaza cu stilisti, pentru ca astfel isi eficientizeaza timpul si sunt intotdeauna in pas cu moda. Vedetele nu sunt pretentioase, insa doresc sa fie mereu la curent cu ultimele colectii. Ele se raporteaza la necesitati, in functie de domeniul in care activeaza si de aparitiile publice. Nu este usor sa fii persoana publica, pentru ca trebuie sa oferi modele de urmat, inclusiv in ceea ce priveste vestimentatia.

7. Care sunt, in opinia ta, cele mai bine îmbrăcate vedete din Romania?

Nu pot face aceasta analiza, pentru ca nu sunt critic de moda si nu imi doresc sa fiu. Pe mine ma inspira foarte mult Ana Morodan, un adevarat guru al modei.

8. Ținem sau nu cont de tendinte?

Eu personal nu tin cont de tendinte. Am doua stiluri foarte bine definite: punk, but trashy respectiv very ellegant and classic.

In cazul clientilor mei urmez tendintele doar atunci cand este necesar, in functie de tematica evenimentelor la care participa. Nu urmez tipare si nu apreciez spiritul de turma. In moda originalitatea si creativitatea fac diferenta.

9. Câte piese vestimentare ar trebui sa conțină garderoba unei femei?

Garderoba unei femei, ar trebui, pe cat posibil, sa fie nelimitata. Pentru doamnele care nu pun pret pe vestimentatie, recomand sa existe minimum 50 piese/sezon si, ideal, sa aiba o garderoba capsula, adica piese vestimentare usor de accesorizat unele cu altele.



10. Rezoluții pentru noul an? Ce ti-ai propus pe plan profesional?

Pentru 2020 am in lucru 2 proiecte mari, dintre care doar despre unul va pot da detalii. Este vorba despre lantul Jewellery Shops, pe care intentionez sa il accesez. Am incredere ca va fi un an exceptional din punct de vedere profesional.

Sa avem toti un An Nou minunat si trendy!