Cărți care contribuie la dezvoltarea cognitivă și emoțională a copiilor 

Numeroase studii arată că expunerea copiilor la cărți încă din primele luni de viață contribuie la dezvoltarea lor cognitivă, dar și emoțională.

Unul dintre factorii importanți în apropierea copiilor de cărți este cartea în sine, de la cum arată coperta, până la ilustrații și mesajul transmis, acestea fiind caracteristicile pe care le pune în prim plan Editura Didactica Publishing House, cu un portofoliu de peste 800 de titluri de carte pentru copii cu vârsta 0-18 ani.

Studiile au arătat că atunci când li se citește zilnic copiilor de 4-5 ani aceștia dezvoltă abilități cognitive – precum limbajul, imaginația, cititul, scrisul, număratul – mai repede. De asemenea, cei cărora li se citește cel puțin o carte pe zi până la această vârstă, ajung să aibă un vocabular cu 1 milion de cuvinte mai bogat la vârsta preșcolară față de copiii care nu au beneficiat de această interacțiune.

Cercetările au demonstrat că expunerea timpurie contribuie la reducerea anxietății, a agresivității, a hiperactivității și deficitului de atenție. Explicația este cât se poate de simplă: când părinții citesc copiilor, se creează un moment de conectare profundă, în plus poveștile îi ajută pe cei mici să pună în cuvinte emoțiile resimțite, regăsindu-se totodată în povești și învățând să-și controleze comportamentul cu ajutorul personajelor preferate*.

, a explicat Florentina Ion, fondator Didactica Publishing House.

Top cărți categoria 0-2 ani

Top cărți categoria 3-5 ani

Top cărți categoria 6-8 ani

Top cărți categoria 9 – 12 ani

Marea carte a jocurilor minții

Atlas în imagini pentru copii

Kinra - Cheia de aur

Top cărți categoria + 12 ani

Top 10 jocuri

*Studiu: Reading Aloud, Play and Social-Emotional Development - Universitatea de Medicină din New York/When children are not read at home - Universitatea de Stat din Ohio

Featured foto by Yuganov Konstantin via Shutterstock