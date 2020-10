Arta de a citi gandurile

Citirea gandurilor nu este un mit. Este o realitate. Doar ca este putin diferita de ceea ce isi imagineaza majoritatea oamenilor.

Cu instrumentele pe care le ofera aceasta carte, vei afla imediat ce gandeste si simte cealalta persoana si vei putea sa-i influentezi gandurile si sentimentele. Cand vei observa expresiile afisate pe fata sa, ii vei descifra emotiile. Vei putea detecta imediat orice lipsa de onestitate sau minciuna. Vei invata sa fii atent la modul in care ceilalti isi folosesc limbajul corpului si vocea atunci cand comunica. Folosind acelasi limbaj al corpului si acelasi ton al vocii ca interlocutorul tau, vei obtine intotdeauna o comunicare limpede si o intelegere precisa a lucrurilor pe care doresti sa le impartasesti: la o intalnire romantica, la un interviu pentru angajare sau in familie.

Henrik Fexeus are mai multe formari in comunicare si abilitati mentale, NLP si hipnoza. A scris sase carti care au fost traduse in 20 de limbi. A produs si gazduit un show de succes pentru Televiziunea Suedeza, „Mind Storm". Organizeaza si sustine conferinte pe tema citirii gandurilor, comunicarii nonverbale, limbajului trupului, precum si a tehnicilor de manipulare si infl uenta psihologica in mass-media, publicitate, propaganda.

Cuprins:

Capitolul 1. Citirea gandurilor!?

Capitolul 2. Rapportul

Capitolul 3. Rapportul in practica

Capitolul 4. Simturile si gandirea

Capitolul 5. Emotiile

Capitolul 6. Niciodata nu este prea tarziu

Capitolul 7. Fiti un detector de minciuni uma

Capitolul 8. Artistul agatatului inconstient

Capitolul 9. Priveste adanc in ochii mei…

Capitolul 10. Ridicati ancorele

Capitolul 11. Faceti pe grozavii

Capitolul 12. Citirea gandurilor!

Fragment:

" AIRIBUTE FIZICE

Impresiile senzoriale preferate sunt legate de anumite atribute fizice. Aş vrea să precizez că cele de mai jos reprezintă generalizări. Ele sunt cele mai evidente la persoanele cu simţuri primare extrem de dominante, dar funcţionează destul de bine ca tipar al unei prime impresii despre o persoană, până să o observaţi mai indeaproape.

Oamenii foarte vizuali sunt deosebit de preocupaţi de cum arată lucrurile şi ei inşişi. Sunt extrem de atenţi la culori, forme şi lumini. O persoană foarte vizuală are un ritm alert. intrucât imaginile vin mai repede decât cuvintele, o persoană vizuală trebuie să vorbească repede ca să ţină pasul şi adesea are o voce clară şi destul de puternică. Ritmul alert cu care vorbeşte o face să respire mai repede, din capul pieptului, pentru că nu are timp mă se odihnească aşa cum trebuie. Limbajul corpului urmează ritmul cuvintelor şi este rapid şi agitat. Dat fiind că memoria vizuală este activată prin ridicarea privirii, persoanele vizuale au adesea ochii in acea poziţie, deşi de obicei au grijă să păstreze contactul vizual cu persoana cu care vorbesc.

Deseori, la şcoală, profesorii le spun copiilor vizuali care Incearcă să găsească un răspuns la intrebarea lor: „Răspunsul nu se aflâ in tavan!". Sigur, dacă sunt obligaţi să privească drept in faţă, ou vor găsi răspunsul.

O persoană extrem de tonală sau auditivă gândeşte in acelaşi rItm în care vorbeşte. Acest lucru Inseamnă că are un tempo mai icent decât o persoană vizuală. Mişcările sale sunt concentrate, dar Intr-un mod relaxat, şi adesea face gesturi în zona mediană. Dat fiind că foloseşte amintiri auditive când gândeşte, este uşor dIstrasă de zgomote. Dacă Incepeţi să vorbiţi cu o persoană tonală, care incearcă să priceapă ceva, aceasta Işi pierde şirul gindurilor. Spre exemplu, dacă cineva vorbeşte cu mine In timp ce număr linguriţele de cafea, cu siguranţă incurc proporţiile. "