În fiecare an, pe 11 octombrie, UNICEF marchează Ziua Internațională a Fetelor pentru a promova egalitatea de gen și șanse egale pentru fetele din întreaga lume. Anul acesta, în contextul pandemiei de COVID-19, ne propunem să o sărbătorim online și să ne imaginăm o lume mai bună inspirată de adolescente.

Iată scrisoarea Danei.

Așa-i că și ție ți se pare că provocările și greutățile care sunt pe umerii noștri de fete sunt cu mult mai mari decât ale lor?

Așa-i că, deși nu prea vrem să arătăm asta, ca să nu părem slabe, ne blindăm cu armuri și măști sociale, tăcem și ne camuflăm pentru a nu fi observate de hărțuitori și abuzatori. Încercăm să supraviețuim, cu costuri personale cât mai mici, și ne luptăm zi de zi ca să facem față, cumva, cu brio și-n acord cu prea înaltele standarde ale lumii acesteia cu reguli și standarde misogine, tuturor capcanelor și pericolelor ce ne pândesc la tot pasul în jungla urbană.

Însă soluția asta pentru mine este o fugă și o retragere în interiorul nostru, în care ne izolăm pentru a ne proteja. Ba chiar, uneori, la multe fete este și un abandon. Al viselor, nevoilor și, cel mai rău, al șanselor și oportunităților noastre.

Ne pierdem, astfel, pe noi înșine. Ne coborâm singure din măreția și misiunea pe care le-am primit la naștere ca daruri exclusive. De a crea, de a procrea și de a înnoi.

STOP! Cu adevărat acesta ar fi a living nightmare, trăit zi de zi în orașele și-n satele în care viețuim.

Vreau să îți spun ceva și te rog să te gândești fără pic de teamă, ori îndoială la asta.

De fiecare dată când vei simți că greutatea provocărilor cocoțate pe umerii tăi îți îndoaie genunchii de fată vreau să-ți vină-n suflet cântecul lui Beyonce „If I were a boy”. Însă doar ritmul superb al cântecului, nu și versurile.

Apoi, închide ochii pentru o clipă, suficientă pentru a șterge din mintea ta versurile atât de cunoscute ale acestui hit cu ale tale. Uite! Acestea-s versurile mele: ”I am exactly who I need to be and I will strive for greatness wherever I will be. Sunt convinsă că ale tale vor fi mult mai inspirate și motivante să te simți bine în pielea și-n hainele tale de FATĂ.

Vreau să ai încredere în tine și în potențialul de a uni oamenii din jurul tău.

De la natură, de la părinții și de la statutul tău de fată ai calitățile pentru a uimi, captiva, inspira și convinge oamenii să creadă în viziunea și ideile tale.

Fă-i să te urmeze în misiunea ta de a înnoi lumea asta, mai întâi. Și apoi, dacă ai chef, fă-i să te urmeze și la partea cu having fun.

Însă fii tu liderul care-i face și pe ei să vadă lumea pe care tu o tot visezi. Te vor crede și te vor urma dacă vor vedea că ideile și decizile tale sunt bazate pe convingerile și valorile tale.

De fiecare dată când se ivește câte o oportunitate care răspunde nevoilor tale de dezvoltare, nu mai sta pe gânduri, implică-te! Dacă nu se ivesc oportunități, caută-le, deoarece nu vor veni singure către tine. Sau crează-le! Cine te împiedică?!

Dedică-te lucrurilor lucrurilor care contează, care te fac fericită și îți aduc împlinire sufletească. Atunci când vei putea, ajută-i și pe ceilalți să simtă vibrația fericirii tale. Voința ta îți va defini parcursul în anii care vor urma. Tu ești singura de care depinde succesul sau eșecul tău şi singura care hotărăște dacă va lăsa urme remarcabile în viață sau se va narcoza cu „nu pot” și „nu știu”, risipindu-se.

Nici o luptă nu este în zadar, așa că luptă cu toată priceperea și abilitățile tale pentru visul tău. Timp este! Voință să ai, fiindcă rezultatele pozitive vor veni negreșit.

Crezi în tine! Tu ești cea mai puternică ființă de pe acest pământ. Puterea e în tine, nu altul și nicidecum în obiecte, ori în bani.

Puterea ta este în părerea pe care o ai despre tine.

Noi suntem fete! Viitoare femei și mame, care ne-am născut cu conștiința binelui și puterea de a crea și de a alina. Ar fi o contradicție de sens și rost să generăm energii negative și să creăm linii directoare care să provoace nedreptatea și răutatea. Noi avem instinctul de a crea și proteja.

Fă-ți vocea auzită și rostește-o pentru cauza adevărului, dreptății și solidarității!

Fă-ți opiniile cunoscute de fiecare dată când simți că valorile tale fundamentale și ale comunității în care trăiești sunt încălcate.

Fii energia și voința care îndreaptă o nedreptate sau un abuz, chiar dacă ești singura care se manifestă și, în urma sa, valul de reacții, ori păreri păreri contrarii care se dezlănțuie contra ta, te vor înspăimîntă.

Știu, bezna intoleranței, superficialității și comodității poate fi și chiar este înfricoșătoare.

Cu toate aceste temeri firești unui suflet și trup de fată, nu te teme.

Fii felinarul care răspândește Lumină în întuneric și dăruiește căldură sufletească în înghețul social care pare să ne amorțească pe toți în această pandemie a bolii, fricii, nesiguranței și imprevizibilului.

Să fii sigură că întotdeauna vibrația ta pozitivă va inspira și motiva alt suflet de fată și nu numai, pornind astfel o „rotiță vie” care să miște înainte mecanismul nostru social.

Fii scânteia care aprinde în oameni dorința de a se descoperi pe ei înșiși cât sunt de puternici.

Fă-i pe oameni să vibreze înalt și te vor asculta și urma.

Cu drag,

Dana