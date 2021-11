72 de activități pentru calendarul Advent pe care să le faci cu copiii până de Crăciun

Cum îi faci pe copiii din era digitală să aibă răbdare. Sau mai bine zis să prețuiască momentele de așteptare, de mister, de anticipare? Cum le crești bucuria unei surprize mult așteptate, așa cum trăiam noi când primeam o scrisoare de la o prietenă în vacanța de vară? Cum le readuci entuziasmul fără să le dai totul de-a gata? Cred că momentul cel mai special din an, când orice copil este dispus să aștepte, chiar dacă nu mai crede în Moș Crăciun, este chiar luna decembrie.

Însă cum faci să o transformi dintr-o goană după cadouri, într-un moment de conectare continuu, plin de emoție, dăruire, smerenie, recunoștință, conștientizare că dacă oprim puțin jocurile video, fuga după proiecte bifate ca să ne hrănim ego-ul, chiar putem să ne vedem unii pe alții cât am crescut într-un an și cine am devenit.

De mai bine de 5 ani, pe fiecare 1 decembrie, împreună cu fetele mele, scot calendarul Advent în care avem aceleași bilețele cu activități de la an la an, dar le descoperim mereu ca și cum ar fi prima oară. Este felul nostru în care ne pregătim de Crăciun și în care încetinim ritmul să fim recunoscătoare pentru anul prin care am trecut, cu bune și cu lecții. Îți las aici activitățile noastre și tare ne-am bucura să ne spuneți cum e pentru voi luna asta.

1 decembrie

Împodobim bradul 😊

Dăm pe Magic FM și ascultăm colinde

Seara citim dintr-o carte de Crăciun

2 decembrie

Facem lista cu cadouri pentru familie și prieteni

Ne uităm la Singur Acasă

Scriem/compunem o poveste colectivă de Crăciun. Adică eu încep cu o frază, apoi Julie continuă cu altă frază, apoi vine rândul Măriucăi și tot așa, până terminăm acțiunea. E funny.

3 decembrie

Facem o coroniță pentru ușă

Ne reamintim colindele românești

Citim dintr-o carte de Crăciun

4 decembrie

Cumpărăm flori roșii pentru sufragerie

Mergem să vedem luminițele în oraș

Îi scriem scrisoare lui Moș Crăciun

5 decembrie

Pregătim ghetele în așteptarea lui Moș Nicolae

O serbăm pe verișoara fetelor

Citim dintr-o carte de Crăciun

6 decembrie

Despachetăm cadourile de Moș Nicolae

Începem să scriem bilețele pentru Borcanul Recunoștinței

Seara citim o poveste de Crăciun

7 decembrie

Mergem la ședința foto de Crăciun cu toată familia

Bem un ceai cald la târgul de Crăciun din parcul din cartier

Citim o poveste de Crăciun

8 decembrie

Facem ornamente de Crăciun pe care le vindem cunoscuților și banii îi donăm unor copii care au nevoie

Începem să cumpărăm cadouri de Crăciun

Citim o poveste de Crăciun

9 decembrie

Ornăm casa cu beculețe

Cumpărăm lumânări verzi și roșii

Citim o poveste de Crăciun

10 decembrie

Mergem la un atelier de turtă dulce

Facem activități din cartea Usborne de Crăciun

Compunem o nouă poveste de Crăciun

11 decembrie

Decorăm geamurile

Facem ordine în șifonier și scoatem hainele festive mai la vedere

Seara, citim dintr-o carte de Crăciun

12 decembrie

Punem caseta cu colinde de pe vremea bunicilor

Căutăm formele cu reni și om de zăpadă pentru turtă dulce

Pictăm felicitările pe care cei din familie le vor primi de Crăciun

13 decembrie

Mergem la Ikea să sărbătorim Sfânta Lucia. Pe Măriuca o cheamă și Lucia.

Facem ordine prin cărți și donăm ce am citit deja

Seara citim o poveste de Crăciun

14 decembrie

Repetăm colindele

Căutăm rețete de turtă dulce (cât mai simple și rapide)

Ne uităm la un film de Crăciun

15 decembrie

Inventăm un dans pe o melodie de Crăciun

Ne plimbăm prin cartier să vedem balcoanele și casele luminate

Citim poezii de Crăciun

16 decembrie

Facem lista cu ce cadouri mai avem de cumpărat

Ne uităm la Polar Express

Vedem cât a crescut grâul pus de Sfântul Andrei și suntem recunoscătoare

17 decembrie

Mergem la un concert de colinde

Înregistrăm câte un colind fiecare

Citim dintr-o carte de Crăciun

18 decembrie

Pentru că ne distrăm cu colindul din ziua precendentă, provocăm toată familia să înregistrăm, fiecare pe telefonul lui, un colind și apoi îl punem cap la cap și ne bucurăm că suntem împreună

Cumpărăm ultimele cadouri pentru Crăciun

Ne uităm la Klaus pe Netflix

19 decembrie

Facem un puzzle de Crăciun

Mai punem niște luminițe pe balcon. Nu prea știm când să ne oprim 😊

Citim o poveste de Crăciun

20 decembrie

Colorăm mandale de Crăciun

Încercăm să facem un punch fără alcool

Citim o poveste de Crăciun

21 decembrie

Fetele merg la petrecerea de Crăciun de la patine

Decorăm ușa de afară

Ne uităm iarăși la Singur Acasă

22 decembrie

Mergem în Cișmigiu la patinoar după școală

Purtăm căciulile cu papagali și cocoși luate de la un târg de Crăiun de acum câțiva ani

Citim o poveste de Crăciun

23 decembrie

O felicităm pe mătușa fetelor de ziua ei

Împachetăm cadourile

Jucăm Spune în gura mare – de fapt cântăm colinde cu instrumentele din joc

24 decembrie

Mutăm masa în sufragerie și o ornăm

Mergem la biserică

Ne culcăm devreme să vină Moșul mai repede

Să ai un decembrie cu multe conțientizări, să te vezi pe tine și pe copiii tăi și să îți descoperi magia!

Foto: Pexels