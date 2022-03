Workshop online NLP: Transform your life, Re-surse pentru viitor – invata sa iti creezi in mod constient viitorul

In doar doua zile de workshop puteti invata exact ceea ce va doriti.

De cele mai multe ori atunci cand vorbim despre viitor ne gandim la idei, concepte, dorinte care fie raman la nivel abstract, fie nu am gasit un proces specific prin care sa le putem transforma si implementa in realitate. Si cum cele mai bune solutii sunt de ceva timp, doar la un click distanta, acum este momentul sa actionam, sa invatam cum sa ne schimbam perspectiva asupra trecutului si sa ne creem in mod constient viitorul exact asa cum ni-l dorim.

Doar dacă putem sa ne vindecam trecutul, sa eliberam energia ramasa captiva evenimentelor traite, sa parcurgem un proces in care facem schimbari in interiorul fiintei noastre, vom reusi sa producem modificari in exteriorul nostru. Doar atunci cand ne schimbam perspectiva asupra trecutului, devenim pregatiti pentru un viitor nou.

Workshop-ul online „Transform your Life, Re-surse pentru viitor” este special conceput sa ne ajute sa trecem de la efect la cauza si sa ne recuperam puterea cedata altora in viata noastra. In cele doua zile intensive ale workshop-ului putem invata despre cauzele care formeaza comportamentul nostru, cum influenteaza acesta rezultatele in viata personala si cariera, precum si tehnici de remodelare care ne vor imbunatati fiecare aspect al vietii.

“In cadrul acestui Workshop va vom introduce in Time Line Therapy ® si Creating Your Future ®, tehnici consacrate la nivel mondial, create de Tad James (unul dintre pionierii NLP) si care produc transformari rapide. Astfel veti avea curajul sa va stabiliti propriile obiective si acestea sa devina simplu de realizat. Insusirea si introducerea acestora in programul zilnic, vor aduce claritate in gandire si vor produce consistent schimbarile dorite, pentru a deveni cine vreti sa fiti, sa aveti ceea ce vreti sa aveti si sa faceti ceea ce vreti sa faceti.”, Gina Veverita - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Cu totii ne confruntam cu frici, fobii, blocaje din trecut care ne impriedica sa avem ceea ce ne dorim; credinte care ne limiteaza, experiente negative, etc si avem nevoie de ajutor si de cursuri care sa ne ajute sa producem rezultate concrete in vietile noastre. Avem nevoie sa invatam cum sa aplicam procese care transforma modul in care gandim si astfel sa facem cele mai bune alegeri pentru noi si pentru viitorul nostru.

“In doar doua zile de workshop puteti invata exact ceea ce va doriti. La finalul celor doua zile veti descoperi o noua persoana, una care va sti cum sa se foloseasca de experientele din trecut ca resurse pentru un viitor exact asa cum si-l doreste; o persoana care va sti cum sa isi elibereze emotiile negative majore precum furia, supararea, tristetea, frica, vinovatia si sa recastige increderea ca sa detina controlul emotional al propriei fiinte; cum sa scape de blocaje, decizii limitative si comportamente nedorite care o tin departe de rezultatele pe care le urmareste; o persoana care nu va mai avea fobii( lift, avion, intuneric, paianjeni etc.); o persoana care va sti cum sa isi creasca nivelul de energie oricand va simti nevoia si nu in ultimul rand sa isi stabileasca si sa isi insereze in viitor obiective S.M.A.R.T care sa se indeplineasca EXACT asa cum si-a propus. Pentru ca nu uitati: Mintea constienta este cea care stabileste obiectivele si cea subconstienta le realizeaza. “,Gina Veverita - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Workshop-ul online „Transform your Life, Re-surse pentru viitor” va avea loc in perioada 12 - 13 martie intre orele 10:00-18:00 si este organizat si sustinut de catre Gina Veverita - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

Mai multe detalii despre workshop si inscrieri, aici: https://nlpdiscovery.ro/workshop-nlp/

Despre Gina Veverita - Master Trainer de NLP, Time Line Therapy®, Trainer Hipnoterapie si Coaching.

A studiat timp de 7 ani la scoala Tad James Co, din Las Vegas, SUA si are o experienta de peste 10 de ani in care aplica NLP la nivel international. Este certificata Master Trainer in NLP si Trainer TLT, Coaching si Hipnoza, este life si business coach, a calatorit in lumea intreaga si are o cunoastere vasta a comportamentelor din diferite culturi este pasionata de sah, a practicat acest sport timp de 20 ani in competitii internationale. A desfasurat cursuri de formare in multe companii importante din tara si este antreprenor de succes din 1995.

