M-am gandit mult ce subiect sa adopt pentru #InspireBeauty deoarece mi-am dorit o poveste, insemnand ca mi-am dorit ca aproape de fiecare data sa aduc o pagina de jurnal in articolele pe care le scriu, insa de data aceasta voiam ca textul sa fie plin de informatii utile care realmente sa va inspire catre o mai mare grija si sa va ofere placere pentru rutina de beauty de zi cu zi.

Astfel, cum Beauty este un subiect mai mult decat amplu, am decis sa ma opresc catre, cred eu, cel mai important moment al zilei cand vine vorba de skincare, de alimentatie, sport, orice.

Dimineata poate vi infernala, mai ales pentru cei care nu sunt matinali, care au petrecut o noapte grea sau care nu vor sa deschida ochii numai pentru ca asta ar insemna ca trebuie sa duca ziua dificila ce urmeaza la capat. Totusi, diminetile nu sunt decat un alt obicei pe care il putem schimba prin fel de fel de tertipuri. Eu am inserat in articol cateva doar, poate cele mai clasice, insa femeile din intreaga lume si-au creat tot felul de tabieturi pe care le-au corelat cu acest moment al zilei.

Sa pornim!

Paharul minune cu apa

Sa vezi si sa nu crezi (lucru care, apropo, mi se intampla in fiecare dimineata a vietii mele)! Eu am adoptat acest obicei acum vreo 4 ani intr-o perioada mai agitata pe care o aveam si nu ne-am despartit niciodata de atunci.

Adevarul este ca eu si bautul constant de apa, hidratarea, nu am fost prieteni prea buni si inca avem o relatie on-off. Cu toate acestea, dimineata ma trezeam mereu deshidratata asa ca am incercat ceea ce altii numeau paharul minune- adicatelea, dimineata cand n-ai apucat sa faci bine ochi, pe stomacul gol golut, bei un pahar cu apa. Facand asta zece dimineti la rand, devine mai mult decat un simplu tabiet- devine o nevoie, corpul vostru va va cere acel pahar cu apa. Iar cat de des putem spune ca in materie de nutritie corpul ne asculta?

Good skin, ladies. Good skin!

Nu cred ca este nimic mai important dimineata decat rutina de ingrijire a pielii. Daca reusiti sa va rupeti zece minute din haosul dimineti doar sa va asezati in fata oglinzii si sa aplicati poate un serum, o crema hidratanta si spf, credeti-ma cand va spun ca ziua va incepe altfel.

Stiu ca majoritatea femeilor prefera sa acorde acele zece minute unui make-up rapid, insa rezultatele se vor vedea si de o parte si de alta, iar eu incurajez de o mie de ori mai mult o rutina corecta, un ten curat, luminos in loc de un machiaj ce nu are o baza pe care sa se aseze frumos.

In ceea ce ma priveste, my all time favourite serum este cel de la SVR- il testez de vreo luna si mi se pare fascinant de bun, de bland cu pielea si hidratant.

Iar in materie de creme hidratante, avand tenul uscat, pe timpul iernii am folosit tot SVR Nutri-Baume, iar acum testez o alta crema pe care am primit-o cadou si care mi se pare WOW! Este potrivita pentru orice tip de ten, are o textura moale, catifelata si are puterea sa iti trezeasca pielea la viata!

Pe langa acestea, tenul are nevoie de o curatare buna, exfoliere poate o data sau de doua ori pe saptamana in functie de pielea voastra si multa dragoste. Stiu ca poate suna cliseistic sau intr-un fel ultrafolosit, insa rutina de ingrijire iti poate schimba intreaga zi, iar lookul acela sanatos, plin de viata pe care toate femeile si-l doresc, poate fi cu succes obtinut asa.

Ceva delicios va face intreaga zi delicioasa

In ceea ce priveste mancarea nu sunt vreo experta, nu petrec ore in bucatarie, insa sunt o mare gurmanda si stiu puterea unui mic dejun reusit.

Fara prea multe explicatii sau povesti anexe, o masa delicioasa, preparata dupa gustul vostru, va poate transforma ziua. Veti putea fi mai productive, mai creative, veti avea o energie buna pe care o sa impartiti cu ceilalti. #InspireBeauty se refera si la energia pozitiva, colorata,vesela pe care femeile stiu sa o ofere, doar le trebuie putin ajutor.

Nu stiu daca e o replica invechita, insa femeia este o sursa de viata si e de sute de ori mai frumoasa cand zambeste, cand corpul ii e in forma, cand chipul ii e luminos.

Anyway, revenind la mic dejun- cea mai importanta masa a zilei, reteta mea preferata din toate timpurile este Tuna Sandwich, gasiti reteta pe TikTokul Kudika.ro chiar aici.

Parfumul!

L-am lasat ultimul deoarece este ultimul pas inainte sa o zbughim pe usa. Parfumul este, desigur, semnatura oricarei femei si este unul dintre lucrurile ce ii definesc feminitatea.

Am ales sa includ parfumul in aceasta scurta lista sau in acest articol nu pentru ca imi imaginez ca este cineva care nu se da cu parfum dimineata, inainte de a pleca de acasa, ci pentru ca este important cu ce parfum te dai.

In cei patru ani de liceu am cautat cu aproape disperare un parfum care sa imi placa, care sa ma reprezinte, si m-am oprit la Dior Addict (pe care vi-l las aici). Am functionat vreo cativa ani, dupa care mi-a atras atentia Black Opium de la YSL (aici) pe care l-am purtat cateva luni.

Cu toate astea, ceva nu era al meu, ceva nu ma reprezenta. Pana de curand cand am ales unul dintre parfumurile din colectia My Geisha si ce bine am facut!

Va incurajez sa intrati la ei pe site si mai ales la ei in magazine sa mirositi parfumurile care sunt de ex-cep-ti-e.

Frumusetea nu vine din bucle perfecte, din eyeliner cu exactitate executat, buze mult prea pline sau haine de brand. Eu cred ca frumusetea vine din cu totul si cu totul altceva. Vine dintr-o dimineata, o dimineata cu soare in care alegi sa ai grija de tine, sa fii frumoasa in felul tau!

Scriind acest articol intr-o dimineata, n-am apucat decat paharul cu apa. Fug la skin care, sandwich cu ton si alte bunatati, dupa care primesc cu zambetul pe buze aceasta zi super aglomerata.

Catalina, TERMINAT!