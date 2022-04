10 Sfaturi simple ca să crești stima de sine a copilului tău

Ca și noi, adulții, copiii au emoții greu de stăpânit, adesea având nevoie să se simtă puternici, în siguranță și acceptați pentru a avea încredere în propriile lor forțe și a deveni mai independenți, mai curajoși, mai activi. De asemenea, creșterea stimei de sine îi ajută pe micuți să învețe asumarea responsabilității, de la lucruri care țin de activități, până la a-și asuma răspunderea pentru greșeli și a căpăta curajul de a spune adevărul. Vă invităm să descoperiți 10 sfaturi simple pentru creșterea stimei de sine la copii.

De la stima de sine pornesc multe alegeri în viață, iar aceasta o stim prea bine și noi, adulții. Stima de sine joacă un rol important în ceea ce privește drumul nostru către succes, dar și în modul în care ne clădim lumea interioară, găsindu-ne drum către echilibru, împlinire și fericire.

10 Sfaturi simple pentru a crește stima de sine a copilului

Ajută-l să se simtă iubit

Chiar dacă părinții își iubesc nemărginit copiii, este nevoie ca și cei mici să simtă astfel. De multe ori, în dorința de educație, avem tendința de a folosi nesănătos acel „dacă”, astfel încât îi dăm de înțeles că cel mic ne face fericiți când el este cuminte sau are anumite comportamente pozitive, însă îi putem da de înțeles că devenim distanți față de el când nu mai are aceste comportamente. Copilul înțelege, cumva, că e iubit numai dacă e bun. Această condiționare îi scade stima de sine, îi trezește teama de respingere, de neacceptare, de ceartă, de pedeapsă etc.

Așadar este important ca copilul să se simtă iubit necondiționat, iar alegerile bune să le facă pentru că le înțelege rostul și nu pentru că este condiționat în vreun fel.

Ajută-l să dezvolte abilități adecvate pentru vârsta lui, pentru a rezolva singur unele probleme

De exemplu poate învăța să se dezbrace și să se îmbrace singur, să își aranjeze lucrurile în dulap, să își strângă jucăriile etc. Aceste mici deprinderi se adună odată cu vârsta și îl ajută să își creeze obiceiuri bune, care îl ajută totodată să rămână eficient și să-și facă traiul mai ușor.

Susține-l să încerce lucruri noi

Ca și noi, cei mari, și cei mici pot avea frica de eșec. Încurajați-l să experimenteze, chiar dacă greșește, căci una dintre cheile succesului constă în arta de a ști să pierzi.

Lăudați-i efortul și nu succesul

Avem tendința să ne bucurăm atunci când se obțin rezultate bune, însă cel mai importan este efortul. Implicarea este valoroasă, așadar e indicat să ne concentrăm laudele pentru copil în privința efortului depus și nu neapărat asupra rezultatului.

Laudă ceea ce copilul poate controla și nu doar deprinderi „genetice”

Sau simplu spus, lăudați mai degrabă munca decât inteligența.

Ascultă-l și acceptă-i sentimentele

Copiii au nevoie să se simtă acceptăți, cu atât mai mult când suferă sau sunt foarte furioși. Ați observat că atunci când plâng, copiii caută contact vizual cu părintele? Se întâmplă aceasta pentru că au nevoie de prezența părintelui, de atenția și acceptarea acestuia.

Făcând aceasta, copilul prinde curaj să se exprime, să spună ce simte, ce gândește, nu se va ascunde atunci când crede că sentimentele lui sunt nepotrivite. Va prinde curaj să fie el însuși.

Faceți din greșeli oportunități de învățare

Și copilul înțelege că a greșit, însă este important să învețe ce ar fi putut face diferit, pentru a evita greșeala.

Ajutați copilul să respecte regulile

Regulile sunt importante, de aceea au fost create. Ele au rol în protecție și dezvoltare. Iar copilul trebuie să învețe să le respecte. Odată cu aceasta, copilul capătă și sentimentul de siguranță. Știe că părintele va face alegerea care trebuie și chiar și când refuză, copilul încerca să își demonstreze că părintele păstrează cadrul securității.

Folosiți treburile casei pentru a crește responsabilizarea

Copiii sunt dornici să imite, așadar nu va fi foarte greu să îi învățați câteva treburi casnice utile și pentru ei.

Căutați să construiți pe baza punctelor lor forte

Dacă observați că micuții au anumite abilități, căutați să le dezvoltați.

Henry Ford a spus: „Fie că crezi că poți sau crezi că nu poți, ai dreptate.” Stima de sine definește cât de dispusă este o persoană să încerce lucruri noi. Afectează modul în care reacționează atunci când se întâmplă lucruri rele. De asemenea, determină cât de mulțumit este cu viața sa.

Pe scurt, nivelul de stima de sine al unei persoane îi modelează capacitatea de a-și atinge obiectivele.

Sursa foto: Daria Maksimova/ shutterstock.com

