Libris si Salvati Copiii duc cărtile mai aproape de 33.116 de elevi cu acces limitat la lectură

Peste 11.000 de volume vor fi donate in a patra editie a proiectului CarteTeca celor 53 de biblioteci castigătoare

Libris donează pentru al patrulea an consecutiv cărti pentru elevi din toată tara in cadrul proiectului CarteTeca. Peste 11.000 de volume vor deveni disponibile celor 33.116 de copii din cele 53 de unităti de invătămant castigătoare. In total, in cei patru ani de CarteTeca, Libris a donat cărti in valoare de peste 658.000 lei.

In doar două săptămani, 460 de institutii, din fiecare judet al tării, s-au inscris in cea de-a patra editie a CarteTeca, concurs national lansat de Libris si sprijinit de Salvati Copiii, prin care unităti de invătămant din toată tara castigă cărti pentru biblioteca proprie. Fondul de carte alocat acestei editii este in valoare de 280.000 de lei si este destinat dotării a 53 de biblioteci scolare.

CarteTeca se adresează atat scolilor care dispun de o bibliotecă, unde se va imbogăti stocul de carte cu titluri actuale, dar si celor care nu au incă una functională.

Judetele cu cele mai multe proiecte inscrise sunt: Iasi (33), Galati (29) si Brasov (26),

“CarteTeca este un proiect necesar si o investitie pe termen lung pe care Libris o face in educatia si viitorul a sute de mii de copii din toată tara. Cărtile deschid lumi, incurajează imaginatia si spiritul creativ, si reprezintă una dintre cele mai bune modalităti de invătare. Mă bucur că există un interes tot mai mare pentru acest proiect, că putem sprijini si inspira prin lectură”, a precizat Laura Teposu, CEO Libris .

Castigătorii editiei

Inscrierea in concurs a putut fi făcută de un cadru didactic, de personalul auxiliar (didactic si nedidactic) sau de un reprezentant al Asociatiei de Părinti. In evaluarea aplicatiilor s-a tinut cont de numărul de elevi inscrisi in unitatea de invătămant beneficiară, de fondul de carte prezent al bibliotecii, de frecventa si volumul cu care se imprumută cărti. De asemenea, un punct foarte important in evaluarea aplicatiilor il reprezintă planul de activităti prin care este incurajată si stimulată lectura. Lista celor 45 de castigători alesi de juriu este disponibilă pe https://www.libris.ro/carteteca/castigatorii , iar lista castigătorilor alesi prin votul publicului pe https://www.libris.ro/carteteca/participantiVotulPublicului .

„Si anul acesta procesul de selectie a inscrierilor a fost unul dificil, cu tristete si bucurie. Tristete pentru că am realizat o dată in plus dimensiunea nevoii de carte nouă din bibliotecile scolare, unde fondul de carte nu există sau are nevoie de o improspătare urgentă. Dar si bucurie, pentru că am văzut implicarea din partea cadrelor didactice, care au scris proiecte foarte interesante de incurajare a lecturii si au depus eforturi pentru a atrage cat mai multe voturi din partea publicului” – adaugă Laura Teposu.

Nevoia de carte, la un nivel ridicat:”Avem nevoie de cărti! Avem nevoie de o lume imaginară măcar cateva ore pentru că uneori realitatea acestor copii bate filmul!”

Volumele donate de Libris bibliotecile scolilor castigătoare sunt noi, actuale si atractive, titluri celebre si interesante, povesti cu care copiii si adolescentii empatizează si pe care doresc să le descopere dincolo de lecturile din programa scolară. Analiza inscrierilor, realizată de echipa Libris.ro in perioada 1-15 noiembrie, arată că dimensiunea nevoii de carte este la cel mai inalt nivel.

Dintre toate proiectele inscrise,

117 reprezintă unităti de invătămant unde numărul cărtilor din biblioteca scolară este sub 100 de volume, iar in 98 dintre scolile inscrise in proiect (21%) nu există bibliotecă.

In majoritatea cazurilor unde există, fondul de carte este invechit, avand chiar zeci de ani de cand nu a mai primit nicio carte nouă.

70% dintre aplicantii care au biblioteca nu au fonduri pentru carti noi.

Nevoia identificată vizează inclusiv cărtile din bibliografia scolară, care nu se regăsesc in bibliotecile institutiilor si sunt prin urmare complet inaccesibile copiilor cu o situatie materială care nu permite achizitia lor. De asemenea, in multe situatii, profesorii scolii fac voluntariat la bibliotecă, pentru că postul de bibliotecar nu este alocat.

“In mod evident există un decalaj urias in ceea ce priveste accesul copiilor la educatia prin lectură. In această editie a CarteTeca s-au inscris scoli din absolut toate judetele tării, iar proiectele lor surprind aceeasi situatie: cărtile nu există, sau dacă există, sunt extrem de vechi si intr-o stare deplorabilă. Vorbim deopotrivă despre scoli de la sat sau oras, din comunităti vorbitoare de limba romană sau alta decat romană, de scoli care au copii la Olimpiade, dar si copii cu risc de abandon scolar, de scoli generale, licee, cu diferite profile, de la teoretic, la arte, sportiv, tehnologic si vocational, dar si scoli pentru copii cu nevoi speciale”- mai spune Laura Teposu.

“Orice reformă socială trebuie să inceapă cu accesul la educatie, dacă ea e făcută cu responsabilitate. De aceea cartea este atat de importantă, pentru că prin intermediul lecturii, copiii dobandesc nu doar cunoastere despre lumea in care trăiesc, dar si puterea de a intelege si de a-si depăsi vulnerabilitătile. Bibliotecile au fost mereu locuri esentiale ale comunitătii, un spatiu in care cartea devine un bun social de care beneficiem cu totii” -a spus Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.

Titlurile pe care urmează să le ofere Libris sunt alese de reprezentantii celor 53 de unităti de invătămant castigătoare. In topul celor mai dorite titluri de către aplicanti, se numără Matilda de Roald Dahl, Minunea de R.J. Palacio, Harry Potter de J. K. Rowling si Jurnalul unui pusti de Jeff Kinney.

Bugetul proiectului CarteTeca din acest an este sustinut din fonduri provenite din trei surse: fonduri asigurate din profitul Libris, fonduri din donatiile clientilor de pe Libris.ro in cadrul parteneriatului cu Salvati Copiii Romania, si donatie a companiei brasovene Qualis.

In total, cele 4 editii ale proiectului CarteTeca cumulează peste 658.000 lei, sumă folosită in beneficiul a 202 unităti de invătămant si a peste 100.000 de elevi din toată tara. Peste 14.700 de cărti au fost donate in primele trei editii. In editia 2022, peste 11.000 volume vor ajunge in institutiile castigătoare pană la finalul anului.

