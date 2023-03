UN NOU STUDIU ADIDAS ARATĂ CĂ 92% DINTRE FEMEI SE TEM PENTRU SIGURANȚA LOR ATUNCI CÂND IES LA ALERGAT

„The Ridiculous Run” atrage atenția asupra acestei probleme și evidențiază necesitatea educației și solidarității masculine

Astăzi, adidas împărtășește noi date din studii recente care evidențiază preocupările față de siguranța femeilor atunci când aleargă și pune noile informații în lumină prin inițiativa de comunicare„The Ridiculous Run” – făcând apel la educație și suport activ din partea bărbaților pentru a ajuta la a schimba lucrurile.

adidas a chestionat 9.000 de alergători din nouă țări pentru a înțelege experiențele și percepțiile bărbaților și femeilor cu privire la siguranța din timpul alergării și pentru a sprijini activitatea continuă a inițiativei With Women We Run by adidas Runners și a parteneriatului cu organizația caritabilă de top White Ribbon, care adresează subiectul hărțuirii și siguranței femeilor în timpul alergării.

Studiul confirmă amploarea situației, arătând că 92% dintre femei au declarat că se simt îngrijorate pentru siguranța lor, jumătate [51%] se tem să nu fie atacate fizic, comparativ cu 28% dintre bărbați. Peste o treime (38%) dintre femei au experimentat situații de hărțuire fizică sau verbală, iar dintre aceste femei peste jumătate au primit atenție nedorită (56%), comentarii sexiste sau atenție sexuală nedorită (55%), au fost claxonate (53%), sau urmărite (50%).

De asemenea, studiul arată că dintre victimele hărțuirii, femeile au avut un risc semnificativ mai mare decât bărbații de a suferi efecte secundare mentale și fizice. Ca urmare, peste jumătate dintre femei (53%) au experimentat anxietate, comparativ cu peste o treime 38% dintre bărbați. Datele mai arată că 46% dintre femei au raportat pierderea interesului față de alergare în comparație cu 1 din 3 (33%) dintre bărbați, iar 40% dintre femei au exprimat sentimente crescute de vulnerabilitate, comparativ cu 30% dintre bărbați.

The Ridiculous Run

Cercetarea demonstrează necesitatea schimbării atât în ceea ce privește atitudinea, cât și acțiunile atunci când vine vorba de siguranța femeilor în timpul alergării. Deși 62% dintre bărbați recunosc problema, doar 18% cred că responsabilitatea de a ajuta femeile să se simtă în siguranță atunci când aleargă revine cel mai mult bărbaților. De aceea, adidas a creat The Ridiculous Run, pentru a crește gradul de conștientizare a realităților cu care se confruntă femeile de fiecare dată când merg la alergat și pentru a încuraja bărbații să se educe cu privire la această problemă și să învețe mai multe despre cum pot oferi suport activ. De la purtarea unei singure căști și a hainelor largi, la o echipă de protecție completă formată din alergători, motocicliști și patinatori, filmul aduce în lumină cât de ridicolă poate ajunge să fie o alergare pentru ca femeile să se simtă în siguranță și solicită comunității să ajute la schimbarea realității actuale.

Sprijinirea schimbării la nivel local

Cercetarea și inițiativa The Ridiculous Run sunt parte a angajamentului adidas de a promova incluziunea în sport, prin facilitarea accesului, echității și siguranței comunităților marginalizate. Această inițiativă a fost creată pentru a susține parteneriatul în curs de desfășurare al adidas cu organizația caritabilă White Ribbon, care se concentrează pe prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor prin educarea bărbaților și băieților.

Filmul încurajează spectatorii să afle mai multe prin intermediul playbook-ului adidas, creat împreună cu White Ribbon în 2022 și tradus în șase limbi, conceput pentru a educa bărbații cu privire la această problemă și pentru a oferi instrumente care să ajute la eliminarea hărțuirii și creșterea siguranței femeilor ce aleargă. Până în prezent, peste 250 de antrenori și căpitani din comunitatea internațională adidas Runners au primit instruire și au devenit ambasadori desemnați în misiunea de a crea un mediu mai sigur pentru femeile care aleargă.

La nivel local, adidas va demara în București, sub umbrela adidas Runners, o serie de alergări cu componenta educatională ca parte din initiativa With Women we Run. Acestea vor avea loc, în fiecare joi, timp de 5 săptămâni, data începerii fiind 9 martie. Comunitatea adidas Runners este deschisă oricărei persoane ce dorește să i se alăture. Detalii despre cum puteți deveni membri se găsesc pe grupul dedicat.

„Împreună cu adidas putem fi cu un pas mai aproape de a pune capăt tuturor formelor de violență și discriminare bazate pe gen, odată pentru totdeauna. Ne dorim ca toți bărbații să ia măsuri folosind instrumentele pe care le-am oferit, oriunde s-ar afla în lume, pentru a face o diferență reală în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Alergarea este pentru toată lumea, prin urmare ne angajăm să ne asigurăm că toată lumea se simte mai în siguranță atunci când practică un sport care îi place”, spune Humberto Carolo, director executiv al White Ribbon, Canada.

Pe lângă această activitate, adidas își continuă inițiativa pe termen lung, With Women We Run by adidas Runners, care se angajează să joace un rol în stoparea hărțuirii și oricăror forme de violență împotriva femeilor pentru a transforma cultura alergării. În prezent, campania este live în 49 de țări și în 72 de comunități, scopul fiind de a crea schimbări de lungă durată la nivel local prin puterea alianței, creând în același timp spații sigure pentru femeile care aleargă.

Pentru a sprijini aceste inițiative aflate în curs de desfășurare, aplicația adidas Running include funcții axate pe siguranță, cum ar fi posibilitatea ca locația live a alergătorilor să fie partajată automat cu urmaritorii selectați, pentru a ajuta la urmărirea alergării acestora – precum și conținut educațional. În prezent, peste 120.000 au semnat angajamentul „Mă angajez să nu comit, să accept sau să nu tac niciodată cu privire la violența împotriva femeilor” prin aplicația adidas Running.

„Credem că sportul ar trebui să fie egal, iar siguranța este esențială pentru a crea această realitate. Știm din comunitățile noastre și din cercetările noastre că siguranța este subiectul cel mai discutat atunci când vine vorba de femei și alergare – și, din păcate, femeile continuă să fie responsabile pentru protecția lor.

„Abordarea acestei probleme este un maraton, nu un sprint, iar campania noastră nu va rezolva acest lucru peste noapte, dar dacă putem încuraja mai mulți bărbați să-și înțeleagă rolul de aliați, putem face progrese și, putem schimba lucrurile.” spune Sina Neubrandt, adidas Women, Global Communications Director.

Pentru a afla mai multe despre campanie și cum să deveniți un aliat sau să găsiți o comunitate locală With Women We Run by adidas Runners, urmați linkurile de mai jos:

Adidas Runners Bucharest (link)

With Women We Run ( link )

Education and Allyship tools ( link )

