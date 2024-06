Femeia care organizează călătorii memorabile pentru familii cu copii

Prin acestea, încurajează părinții să facă opțiuni care să fie relaxante atât pentru ei, cât și distractive pentru copii. A descoperit turismul acum mai bine de 20 de ani, iar în plină pandemie și-a făcut curaj să pornească pe drumul propriu cu o agenție de turism specializată în vacanțe pentru familii cu copii.

Comunitatea Familiei Hai-Hui, de familii care călătoresc cu copii, a crescut la zeci de mii de părinți, și odată cu aceasta și cifra de afaceri, cea de pe 2023 fiind de patru ori mai mare decât în 2022.

”Am demarat blogul cu motto-ul `We travel together through life` și am adunat lângă noi sute de familii cu o gândire similară, din care mulți ne-au devenit prieteni. Sunt extrem de mândră de curajul meu din 2022 de a începe, în final, activitatea pe agenție, de cel din 2023 de a risca și vinde un charter întreg de Laponia și de cel din 2024 de a mă dedica exclusiv agenției. Antreprenor full time, cu riscurile și bucuriile care vin la pachet”, ne spune Alina.