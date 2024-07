100 + Întrebări de cultură generală [CU RĂSPUNSURI ] din toate domeniile

Testează-ți cunoștințele de cultură generală cu peste 100 de întrebări din toate domeniile!

Cultura generală este mai importantă ca oricând într-o lume în continuă schimbare. Indiferent de domeniul de activitate, cunoștințele generale ne ajută să navigăm prin complexitatea informațiilor zilnice și să ne dezvoltăm capacitatea de gândire critică. Azi vom explora împreună importanța culturii generale și vom discuta despre diferite tipuri de întrebări de cultură generală, de la cele mai ușoare la cele mai complexe, acoperind o gamă largă de subiecte precum geografie, istorie și biologie.

Întrebările de cultură generală sunt o modalitate excelentă de a ne testa și îmbunătăți aceste cunoștințe. Ele pot fi găsite în diverse forme, de la quizuri online și emisiuni TV, până la competiții școlare și conversații de zi cu zi. Fiecare întrebare de cultură generală, indiferent de dificultate, contribuie la formarea unui bagaj de cunoștințe esențial pentru dezvoltarea personală și profesională.

Există mai multe tipuri de întrebări de cultură generală, fiecare având propriul său rol și nivel de dificultate. Vom explora mai detaliat câteva dintre cele mai comune tipuri de întrebări.

Întrebările de cultură generală ușoare sunt perfecte pentru începători sau pentru cei care doresc să-și împrospăteze cunoștințele de bază. Aceste întrebări sunt accesibile și oferă o modalitate rapidă de a verifica informațiile fundamentale. Ele pot acoperi subiecte variate, de la capitala unei țări la evenimente istorice majore sau personalități cunoscute.

Pentru cei care doresc să își testeze cunoștințele la un nivel avansat, întrebările de cultură generală grele reprezintă o adevărată provocare. Aceste întrebări necesită o înțelegere profundă a subiectelor și abilitatea de a face conexiuni complexe. Ele pot include detalii mai obscure sau specifice și sunt ideale pentru cei care au deja un nivel ridicat de cunoștințe generale.

Întrebările de cultură generală cu variante de răspuns sunt des întâlnite în quizuri și teste. Aceste întrebări oferă mai multe opțiuni de răspuns, din care participanții trebuie să aleagă varianta corectă. Acest format este util pentru învățare interactivă, deoarece permite testarea cunoștințelor într-un mod mai structurat și oferă indicii care pot ajuta la găsirea răspunsului corect.

Cultura generală acoperă o varietate de domenii, fiecare având propriile sale specificități și puncte de interes. Iată câteva dintre cele mai importante domenii:

Întrebările de geografie pot include informații despre capitale, râuri, munți, climate și multe altele. Aceste cunoștințe ne ajută să înțelegem diversitatea geografică a lumii și impactul ei asupra culturilor și economiilor.

Întrebările de istorie pot acoperi perioade și evenimente importante, regate și imperii, revoluții și războaie, dar și figuri istorice marcante. Înțelegerea istoriei este crucială pentru a înțelege contextul actual și pentru a învăța din greșelile și succesele trecutului.

Întrebările de cultură generală din domeniul biologiei pot include informații despre anatomie, ecologie, evoluție și comportament animal. Aceste cunoștințe ne ajută să înțelegem mai bine natura și interacțiunile dintre organisme și mediul lor.

Cultura generală este un aspect esențial al dezvoltării noastre personale și profesionale. Indiferent de domeniul de interes, cunoștințele generale ne ajută să navigăm prin complexitatea lumii și să devenim cetățeni informați și implicați. Întrebările de cultură generală, fie ele ușoare sau grele, cu variante sau fără, reprezintă un instrument valoros pentru a ne testa și îmbunătăți cunoștințele. Prin lectură, participare la quizuri, vizionare de documentare și conversații active, putem continua să ne dezvoltăm și să ne îmbogățim cultura generală.

Întrebări de cultură generală ușoare cu răspunsuri

1. Care este capitala Franței?

a) Berlin

b) Paris √

c) Roma

d) Madrid

2. Ce planetă este cunoscută drept "Planeta Roșie"?

a) Venus

b) Marte √

c) Jupiter

d) Saturn

3. În ce an a căzut Zidul Berlinului?

a) 1989 √

b) 1991

c) 1985

d) 1990

4. Cine a pictat Mona Lisa?

a) Vincent van Gogh

b) Pablo Picasso

c) Leonardo da Vinci √

d) Michelangelo

5. Câte continente sunt pe Pământ?

a) 5

b) 6

c) 7 √

d) 8

6. Care este cel mai mare ocean de pe Pământ?

a) Oceanul Atlantic

b) Oceanul Indian

c) Oceanul Arctic

d) Oceanul Pacific √

7. Care este limba oficială în Brazilia?

a) Spaniola

b) Portugheza √

c) Franceza

d) Italiana

8. Ce culoare are sângele care circulă prin arterele umane?

a) Albastru

b) Roșu √

c) Verde

d) Galben

9. Care este cea mai lungă râu din lume?

a) Amazon

b) Nil √

c) Mississippi

d) Yangtze

10. Ce zi a săptămânii urmează după marți?

a) Luni

b) Joi

c) Miercuri √

d) Vineri

11. În ce an a avut loc Revoluția Franceză?

a) 1789 √

b) 1776

c) 1812

d) 1830

12. Care este cel mai mare mamifer terestru?

a) Elefantul african √

b) Balena albastră

c) Rinocerul

d) Ursul polar

13. Ce element chimic are simbolul "O"?

a) Aur

b) Oxigen √

c) Azot

d) Argon

14. Care este capitala Italiei?

a) Roma √

b) Milano

c) Veneția

d) Florența

15. În ce an a avut loc primul zbor al fraților Wright?

a) 1901

b) 1903 √

c) 1910

d) 1920

Întrebări de cultură generală grele cu răspunsuri

1. Care este cel mai vechi oraș locuit continuu din lume?

a) Ierusalim

b) Atena

c) Damasc √

d) Luxor

2. Ce limbă vorbesc locuitorii din Bhutan?

a) Tibetana

b) Dzongkha √

c) Nepaleza

d) Sanscrita

3. Cine a scris romanul "În căutarea timpului pierdut"?

a) Marcel Proust √

b) James Joyce

c) Virginia Woolf

d) Franz Kafka

4. Ce artist renascentist a sculptat statuia lui David?

a) Donatello

b) Leonardo da Vinci

c) Michelangelo √

d) Raphael

5. În ce an a avut loc bătălia de la Waterloo?

a) 1789

b) 1804

c) 1815 √

d) 1830

6. Cine a descoperit razele X?

a) Marie Curie

b) Wilhelm Conrad Röntgen √

c) Albert Einstein

d) Nikola Tesla

7. Care este cea mai mare insulă din lume?

a) Madagascar

b) Borneo

c) Groenlanda √

d) Noua Guinee

8. Cine a compus opera "Don Giovanni"?

a) Ludwig van Beethoven

b) Wolfgang Amadeus Mozart √

c) Giuseppe Verdi

d) Johann Sebastian Bach

9. Care este capitala Mongoliei?

a) Ulaanbaatar √

b) Astana

c) Bishkek

d) Tashkent

10. Ce chimist a creat tabelul periodic al elementelor?

a) Antoine Lavoisier

b) John Dalton

c) Dmitri Mendeleev √

d) Robert Boyle

11. Ce regină engleză a domnit în perioada cunoscută sub numele de "Epoca de Aur"?

a) Maria I

b) Elisabeta I √

c) Victoria

d) Ana

12. În ce an a fost fondată Universitatea Harvard?

a) 1636 √

b) 1701

c) 1754

d) 1820

13. Ce matematician grec antic a fost ucis de un soldat roman în timpul asediului Siracuzei?

a) Pitagora

b) Euclid

c) Arhimede √

d) Eratostene

14. Care este cea mai mică țară din lume în termeni de suprafață?

a) Monaco

b) Nauru

c) San Marino

d) Vatican √

15. Ce explorator european a descoperit primul continentul Australia?

a) James Cook √

b) Abel Tasman

c) Ferdinand Magellan

d) Vasco da Gama

Întrebări de cultură generală din Limba și Literatura Română

1. Care este pluralul corect al cuvântului "stilou"?

a) stilouri √

b) stilouaie

c) stiloaie

2. Cine este autorul romanului "Enigma Otiliei"?

a) Ion Creangă

b) Mihail Sadoveanu

c) Liviu Rebreanu

d) George Călinescu √

3. Cine a scris romanul "Baltagul"?

a) Liviu Rebreanu

b) Mihail Sadoveanu √

c) Marin Preda

d) Mircea Eliade

4. Ce este "a-și da duhul"?

a) a-și pierde răbdarea

b) a-și pierde cunoștința

c) a muri √

d) a dormi

5. Cine este autorul poeziei "Luceafărul"?

a) Mihai Eminescu √

b) Nichita Stănescu

c) Tudor Arghezi

d) George Bacovia

6. Care este forma corectă de plural a cuvântului "copil"?

a) copi

b) copii √

7. Care este prenumele lui Dandanache?

a) Ilie

b) Agamemnon √

c) Toma

d) Tudor

8. Cine este autorul romanului "Ion"?

a) Mihail Sadoveanu

b) Liviu Rebreanu √

c) Marin Preda

d) Ioan Slavici

9. Care este forma corectă a verbului "a face" la timpul trecut?

a) făceam √

b) făcut-am

c) făceai

d) făceram

10. În ce operă apare personajul Păsări-Lăți-Lungilă?

a) Capra cu trei iezi

b) Moș Nichifor Coțcariul

c) Harap-Alb √

d) Zâna Zorilor

11. Cine este autorul comediei "O scrisoare pierdută"?

a) Ion Luca Caragiale √

b) George Călinescu

c) Barbu Ștefănescu Delavrancea

d) Mihai Eminescu

12. Ce poet român a scris "Lacul" și "Mai am un singur dor"?

a) George Bacovia

b) Mihai Eminescu √

c) Nichita Stănescu

d) Tudor Arghezi

13. Care este titlul operei de debut a lui Marin Preda?

a) "Delirul"

b) "Moromeții"

c) "Cel mai iubit dintre pământeni"

d) "Întâlnirea din pământuri" √

14. Cine este autorul romanului "Răscoala"?

a) Liviu Rebreanu √

b) Ioan Slavici

c) Mihail Sadoveanu

d) Camil Petrescu

15. Ce autor român a scris "Tren de plăcere"?

a) Mircea Eliade

b) Nicolae Filimon

c) Ioan Alexandru Brătescu-Voinești

d) I.L. Caragiale √

Întrebări de cultură generală despre România

1. Care este capitala României?

a) Budapesta

b) București √

c) Sofia

d) Belgrad

2. Cât este populația aproximativă a României în prezent?

a) 15 milioane

b) 19 milioane √

c) 22 milioane

d) 25 milioane

3. Care este cel mai mare lac din România, în funcție de suprafață?

a) Lacul Snagov

b) Lacul Roșu

c) Lacul Morii

d) Lacul Razim √

4. Care este cea mai mare rezervație naturală din România, declarată Patrimoniu UNESCO în 2000?

a) Delta Dunării √

b) Cheile Nerei

c) Pădurea Domnească

d) Parcul Național Retezat

5. Care este cea mai mare regiune viticolă din România?

a) Muntenia

b) Banat

c) Dobrogea

d) Moldova √

6. Ce localitate din România este cunoscută pentru castelele sale medievale?

a) Sibiu √

b) Sighișoara √

c) Brașov √

d) Cluj-Napoca √

7. Cine este considerat național poet al României?

a) George Coșbuc

b) Mihai Eminescu √

c) Vasile Alecsandri

d) Ion Luca Caragiale

8. Care este cel mai mare oraș universitar din România?

a) Cluj-Napoca √

b) Iași

c) Timișoara

d) Craiova

9. Cine a fost primul rege al României moderne?

a) Carol I √

b) Ferdinand I

c) Mihai I

d) Carol al II-lea

10. Cine este considerat fondatorul statului român modern în secolul al XIX-lea?

a) Mihail Kogălniceanu

b) Alexandru Ioan Cuza √

c) Carol I

d) Ion I.C. Brătianu

11. Unde se află cel mai vechi parc național din România?

a) Munții Bucegi

b) Munții Retezat √

c) Munții Apuseni

d) Munții Rodnei

12. Ce formațiune montană din România este cunoscută pentru Transfăgărășan?

a) Munții Bucegi

b) Munții Făgăraș √

c) Munții Piatra Craiului

d) Munții Retezat

13. Care este cel mai lung fluviu care curge în principal prin teritoriul României?

a) Olt

b) Prut

c) Mureș

d) Dunărea √

14. Ce regiune istorică din România este cunoscută pentru casele săsești?

a) Transilvania √

b) Oltenia

c) Maramureș

d) Dobrogea

15. În ce an a avut loc aderarea României la Uniunea Europeană?

a) 2004

b) 2007

c) 2010

d) 2020 √

Întrebări de cultură generală din Geografie

1. Care este capitala Canadei?

A) Toronto

B) Ottawa √

C) Vancouver

D) Montreal



2. Care dintre următoarele țări nu are o coastă la Oceanul Atlantic?

A) Spania

B) Brazilia

C) Maroc

D) Australia √



3. Care dintre următoarele țări este situată în America de Sud?

A) Egipt

B) India

C) Brazilia √

D) Japonia



4. Care este cel mai înalt vârf montan din lume?

A) Mont Blanc

B) Everest √

C) Kilimanjaro

D) Mont McKinley (Denali)



5. Care este cel mai mare lac din lume după suprafață?

A) Lacul Superior

B) Lacul Victoria

C) Lacul Baikal

D) Marea Caspică √



6. Care este capitala Japoniei?

A) Beijing

B) Tokyo √

C) Seul

D) Bangkok



7. Care este capitala Italiei?

A) Viena

B) Roma √

C) Madrid

D) Lisabona



8. Care este cel mai mare continent al lumii?

A) Europa

B) America de Nord

C) Africa

D) Asia √



9. Care dintre următoarele state nu se află în Europa?

A) Spania

B) Elveția

C) Egipt √

D) Austria



10. Care este capitala Spaniei?

A) Lisabona

B) Madrid √

C) Barcelona

D) Roma



11. Care este capitala Thailandei?

A) Phnom Penh

B) Bangkok √

C) Jakarta

D) Kuala Lumpur

12. Care este capitala Australiei?

A) Sydney

B) Melbourne

C) Canberra √

D) Brisbane



13. Care este cel mai mare stat din Statele Unite ale Americii?

A) Alaska √

B) California

C) Texas

D) Florida



14. Care este cel mai mare oraș din lume în funcție de populație?

A) Shanghai √

B) Delhi

C) Tokyo

D) Mumbai



15. Care este capitala Turciei?

A) Istanbul

B) Ankara √

C) Izmir

D) Bursa



Întrebări de cultură generală din Istorie

1. Când a avut loc Războiul de Treizeci de Ani?

a) Între 1618 și 1648 √

b) Între 1756 și 1763

c) Între 1870 și 1871

d) Între 1914 și 1918



2. Care a fost primul președinte al Statelor Unite ale Americii?

a) George Washington √

b) Thomas Jefferson

c) Abraham Lincoln

d) John Adams



3. Care eveniment a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa?

a) Bombardarea Hiroshimei

b) Desantul de la Normandia

c) Capitularea Germaniei √

d) Bătălia de la Stalingrad



4. Unde a avut loc bătălia de la Waterloo?

a) În Spania

b) În Belgia √

c) În Franța

d) În Italia



5. Cine a scris „Romeo și Julieta”?

a) William Shakespeare √

b) Charles Dickens

c) Jane Austen

d) Fyodor Dostoevsky

6. Cine a fost primul împărat al Romei?

a) Augustus √

b) Julius Caesar

c) Nero

d) Traian



7. Cine a fost liderul Uniunii Sovietice în timpul celei de-a doua jumătăți a Războiului Rece?

a) Nikita Hrușciov √

b) Vladimir Lenin

c) Joseph Stalin

d) Mikhail Gorbachev

8. Cine a fost exploratorul care a descoperit America în 1492?

a) Cristofor Columb √

b) Ferdinand Magellan

c) Vasco da Gama

d) Marco Polo



9. Care dintre următoarele figuri istorice nu a trăit în secolul al XVIII-lea?

a) Napoleon Bonaparte √

b) Marie Antoinette

c) Oliver Cromwell

d) George Washington



10. Cine a fost cunoscut ca „Părintele Revoluției Americane”?

a) George Washington

b) Thomas Jefferson

c) Benjamin Franklin √

d) John Adams



11. În ce oraș se află Cina cea de Taină?

a) Roma

b) Milano √

c) Vatican

d) Pisa



12. Când a avut loc Revoluția Franceză?

a) Între 1789 și 1799 √

b) Între 1812 și 1815

c) Între 1848 și 1849

d) Între 1905 și 1907

13. Cine a fost primul om care a pășit pe Lună?

a) Neil Armstrong √

b) Yuri Gagarin

c) Buzz Aldrin

d) Alan Shepard



14. Care a fost numele dinastiei regale a Marii Britanii în timpul secolului al XIX-lea?

a) Casa de Windsor

b) Casa de Stuart

c) Casa de Tudor

d) Casa de Hanovra √



15. Unde a avut loc Conferința de la Yalta în 1945?

a) În Franța

b) În Polonia

c) În Uniunea Sovietică

d) În Crimeea √



Întrebări de cultură generală din Biologie

1. Care dintre următoarele este responsabil pentru transmiterea informațiilor genetice într-o celulă?

a) Ribozomii

b) Mitochondriile

c) ADN-ul √

d) Lisozomii

2. Care dintre următoarele organe este responsabil pentru filtrarea sângelui în corpul uman?

a) Ficatul √

b) Creierul

c) Pancreasul

d) Stomacul

3. Care este procesul prin care plantele produc hrană folosind lumină solară, apă și dioxid de carbon?

a) Respirația

b) Fotosinteza √

c) Fermentația

d) Transpirația

4. Care dintre următoarele este responsabil pentru transportul oxigenului în sângele uman?

a) Hemoglobina √

b) Insulina

c) Bilirubina

d) Melatonina

5. Care este cea mai mare glandă a corpului uman?

a) Glanda tiroidă

b) Glanda pituitară

c) Ficatul √

d) Glanda suprarenală

6. Ce parte a florei intestinale ajută la digestia alimentelor în corpul uman?

a) Bacterii √

b) Virusuri

c) Protozoare

d) Ciuperci

7. Care dintre următoarele este cea mai mare structură a creierului uman?

a) Cerebelul

b) Lobul frontal

c) Hipotalamusul

d) Creierul mare √

8. Care dintre următoarele organe este responsabil pentru producerea insulinei în corpul uman?

a) Pancreasul √

b) Rinichii

c) Splina

d) Glanda tiroidă

9. Care dintre următoarele este un tip de țesut muscular striat?

a) Mușchiul cardiac

b) Mușchiul neted

c) Mușchiul scheletic √

d) Ligamentele

10. Ce parte a ochiului uman este responsabilă pentru schimbarea focalizării pentru a vedea obiecte la diferite distanțe?

a) Corneea

b) Retina

c) Cristalinul √

d) Sclera

Întrebări de cultură generală din Matematică

1. Care este numărul Pi?

A) 3.14

B) 2.71

C) 1.62

D) 3.14159 √

2. Care este rezultatul adunării 245 + 367?

A) 512

B) 602

C) 612 √

D) 742

3. Cât e radical din 25?

A) 4

B) 5 √

C) 6

D) 7

4. Câte laturi egale are un triunghi echilateral?

A) 2

B) 3 √

C) 4

D) 5

5. Care este rădăcina pătrată a lui 144?

A) 10

B) 12 √

C) 14

D) 16

6. Ce este logaritmul în baza 10 din 100?

A) 1

B) 2

C) 10 √

D) 100

7. Ce este 8 înmulțit cu 7?

A) 45

B) 52

C) 56 √

D) 63

8. Cât este 3 la puterea 3?

A) 6

B) 9

C) 12

D) 27 √

9. Ce este rezultatul înmulțirii 18 cu 5?

A) 78

B) 82

C) 90 √

D) 95

10. Câte grade are un unghi drept?

A) 60

B) 90 √

C) 120

D) 180

Întrebări de cultură generală din Sport

1. Ce sportiv a câștigat cele mai multe titluri de Grand Slam la tenis în era open?

A) Roger Federer

B) Rafael Nadal

C) Novak Djokovic

D) Serena Williams √

2. Câți jucători are o echipă de fotbal?

A) 10

B) 11 √

C) 12

D) 15

3. Cine este considerat "Regele baschetului"?

A) Kobe Bryant

B) Michael Jordan √

C) LeBron James

D) Magic Johnson

4. Care echipă de fotbal a câștigat cele mai multe campionate mondiale?

A) Italia

B) Germania

C) Brazilia √

D) Argentina

5. Care este durata unui meci standard de fotbal?

A) 60 de minute

B) 75 de minute

C) 90 de minute √

D) 120 de minute

6. În ce sport se utilizează termenul "puck"?

A) Fotbal

B) Hochei pe gheață √

C) Tenis

D) Golf

7. Cine a câștigat cea mai recentă Cupă Mondială de rugby?

A) Noua Zeelandă

B) Africa de Sud √

C) Australia

D) Anglia

8. Care este prima competiție sportivă de vară care a fost anulată din cauza războiului?

A) Jocurile Olimpice de vară

B) Campionatul Mondial de Fotbal

C) Jocurile Commonwealth

D) Jocurile Olimpice de vară din 1916 √

9. Care sportiv este cunoscut sub numele de "Lightning Bolt"?

A) Usain Bolt √

B) Michael Phelps

C) Lionel Messi

D) Cristiano Ronaldo

10. Care este singurul sport care a fost jucat pe Lună?

A) Fotbal

B) Golf √

C) Tenis

D) Cricket

Întrebări de cultură generală din Muzică

1. Cine a fost solistul trupei Queen?

A) Freddie Mercury √

B) Mick Jagger

C) Elton John

D) David Bowie

2. Care instrument muzical este asociat cu Johann Sebastian Bach?

A) Vioara

B) Pianul

C) Orga √

D) Chitara

3. Cine a compus simfonia "Simfonia a V-a"?

A) Ludwig van Beethoven √

B) Wolfgang Amadeus Mozart

C) Johann Strauss

D) Franz Schubert

4. Cine este Andrea Bocelli?

A) Compozitor

B) Pianist

C) Violonist

D) Tenor √

5. Ce artist a lansat albumul "Thriller" în 1982?

A) Michael Jackson √

B) Prince

C) Madonna

D) Whitney Houston

6. Cine este considerat "Regele Reggae"?

A) Bob Dylan

B) Jimmy Cliff

C) Peter Tosh

D) Bob Marley √

7. Cine a compus "Fur Elise"?

A) Ludwig van Beethoven √

B) Johann Sebastian Bach

C) Wolfgang Amadeus Mozart

D) Frédéric Chopin

8. Cine a compus opera "Carmen"?

A) Georges Bizet √

B) Giuseppe Verdi

C) Richard Wagner

D) Giacomo Puccini

9. Cine este vocalistul trupei U2?

A) Bono √

B) The Edge

C) Adam Clayton

D) Larry Mullen Jr.

10. Cine a fost câștigătorul premiului Nobel pentru Literatură în 2016, recunoscut și pentru compozițiile sale muzicale?

A) Bob Dylan √

B) Leonard Cohen

C) Joni Mitchell

D) Paul Simon

Întrebări de cultură generală din Cinematografie

1. Cine a regizat filmul "Pădurea spânzuraților"?

A) Francis Ford Coppola

B) Stanley Kubrick

C) Liviu Ciulei √

D) Sergiu Nicolaescu

2. Cine a interpretat rolul principal în filmul "Forrest Gump"?

A) Tom Cruise

B) Harrison Ford

C) Tom Hanks √

D) Brad Pitt

3. Care film a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film în 2023?

A) "Nomadland"

B) "CODA"

C) "The Power of the Dog"

D) Orice, oriunde, oricând √

4. Cine a interpretat rolul lui Joker în filmul "The Dark Knight"?

A) Jack Nicholson

B) Heath Ledger √

C) Joaquin Phoenix

D) Jared Leto

5. Care este numele personajului interpretat de Keanu Reeves în seria de filme "Matrix"?

A) Neo √

B) Trinity

C) Morpheus

D) Agent Smith

6. Cine a regizat filmul "Schindler's List"?

A) Steven Spielberg √

B) Martin Scorsese

C) Quentin Tarantino

D) Francis Ford Coppola

7. Care film a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film în 2022?

A) "Parasite"

B) "Nomadland"

C) "The Shape of Water"

D) "CODA" √

8. Care este numele celui mai bun prieten al lui Harry Potter?

A) Draco Malfoy

B) Ron Weasley √

C) Luna Lovegood

D) Neville Longbottom

9. Cine a regizat filmul "Inception"?

A) Christopher Nolan √

B) James Cameron

C) Ridley Scott

D) David Fincher

10. Care actor a interpretat rolul lui James Bond în filmul "Skyfall"?

A) Daniel Craig √

B) Pierce Brosnan

C) Sean Connery

D) Roger Moore