Aerul pe care il respiram, mancarea pe care o consumam, programul de somn si nivelul de stres sunt factori externi care au un impact major asupra felului in care aratam. Pielea area de suferit din cauza poluarii din mediul urban, motiv pentru care semnele imbatranirii nu intarzie sa apara.

Specialistii atrag atentia ca nu doar persoanele care fumeaza au probleme cu plamanii, chiar si persoanele care nu au acest obicei pot suferi de diverse afectiuni pulmonare. Principala cauza care afecteaza nefumatorii consta in nivelul ridicat al poluarii din marile orase. Poluantii din aer diminueaza cantitatea de oxigen din atmosfera, fapt pentru care celulele pielii nu primesc suficient oxigen. Rezultatul? Pielea isi pierde stralucirea, devine mai uscata si ridurile incep sa-si faca aparitia. Daca si tu te numeri printre persoanele care se confrunta cu poluarea, exista din fericire modalitati prin care iti poti apara organismul.

Cum ne imbatraneste poluarea tenul?

Poluarea ne poate imbatrani in multe feluri. Particulele din aerul poluat pot irita pielea si stimuleaza formarea radicalilor liberi in corp, care duc ulterior la aparitia inflamatiilor. Odata cu trecerea timpului, capacitatea corpului de a lupta impotriva radicalilor liberi scade, iar acest lucru se poate observa cu usurinta in momentul aparitiei ridurilor. De asemenea, intr-un mediu urban poluat, ozonul poate avea si efecte adverse asupra organismului. Desi tine radiatiile UV la distanta, ozonul devine toxic pentru piele atunci cand interactioneaza cu noxele din atmosfera. Expunerea excesiva la ozon poate reduce concentratia de vitamina C din piele, care joaca un rol esential in formarea productiei de colagen.

Ce este de facut?

Pentru a tine la distanta efectele neplacute ale poluarii, este indicat sa incluzi in alimentatie cat mai multe fructe si legume bogate in antioxidanti si vitamine esentiale sanatatii si frumusetii pielii. In ceea ce priveste ingrijirea pielii din exterior spre interior pot fi folosite o serie de tratamente non-invazive care au rolul de a combate semnele imbatranirii si de a tine la distanta bacteriile care cauzeaza aparitia acneei.

Ca prim pas, se poate opta pentru un tratament de curatare a tenului, HydraFacial, o procedura de hidrodermoabraziune, ce combina simultan curatarea, exfolierea, extractia si hidratarea, datorita substantelor pe care le furnizeaza pielii – antioxidanti, peptide si acid hialuronic.