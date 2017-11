La fel de sofisticate precum bijuteriile vintage sau cele mai fine bauturi, despre parfumuri ar trebui sa se discute in aceiasi termeni: cu pricepere. Asta inseamna ca nu este suficient sa stim care sunt noutatile si cum ne putem gasi parfumul-semnatura, ci ar trebui sa deschidem paginile istoriei parfumului.

Am cules cateva dintre cele mai interesante informatii referitoare la arta prepararii parfumurilor, de la cum a inceput totul, la adevarate curiozitati.

1. Inceputurile parfumeriei sunt usor de marcat pe harta: Egipt si Mesopotamia (teritoriul cuprins astazi intre Irak, Kuweit, parti din Siria si Turcia). Romanii si persanii au preluat si au rafinat insa mestesugul crearii parfumurilor, Avicenna, faimosul savant al Persiei fiind cel care a extras pentru prima data esente uleioase din flori, prin procesul de distilare - o tehnica folosita si astazi.

2. Ca multe alte lucruri, arta realizarii parfumului nu le era straina calugarilor, in Evul Mediu. Un exemplu este biserica Santa Maria Novella din Florenta, unde calugarii dominicani realizau, in vremea lui Dante, diverse elixiruri din plante. Vestea buna este ca traditia s-a pastrat, la Florenta existand si astazi farmacia pe care acestia au fondat-o. Poti gasi aici lotiuni, sapunuri si parfumuri create dupa vechile retete, cel mai interesant parfum produs aici fiind asemanator cu cel creat pentru Caterina de Medici.

3. Unul dintre parfumurile intrate in istorie, Shalimar - creatia lui Jacques Guerlain, a fost inspirat de aceeasi femeie pentru care a fost ridicat palatul Taj Mahal, sotia imparatului Shah Jahan. Este un parfum oriental, misterios, cu note de vanilie, bergamota, iasomie, iris si tamaie.

, din doua motive: scalpul este usor uleios, iar in miscare, firele de par raspandesc aromele in jur. Efectul va fi cu atat mai intens cu cat parfumul ales este de o mai buna calitate

5. Te-ai intrebat vreodata ce reprezinta moscul, esenta patrunzatoare dar in acelasi timp misterioasa, care te face sa te indragostesti de unele parfumuri? Este o substanta secretata de mosc, un mamifer rumegator asemanator cu cerbul. Din fericire, in zilele noastre, acest miros nu mai este obtinut pe cale naturala, ci in laborator, cu esente care imita moscul.

6. Chiar daca le cunoastem notele de baza, de varf si de mijloc, reteta exacta a parfumurilor comercializate este un secret bine pastrat. Cu toate acestea, adevaratii cunoscatori, “nasurile” - asa cum li se spune in industria parfumului, pot identifica relativ usor toate ingredientele unui parfum, in acelasi mod in care somelierii pot descifra toate misterele vinurilor.

7. In 1921, Casa Molinard a creat Habanita, parfumul femeilor fatale, care imita mirosul de tutun, prin utilizarea, pentru prima data, a unui ingredient rezervat pana atunci parfumurilor masculine: vetiverul, planta cultivata in India si Antile, pentru radacinile sale.

8. Cel mai costisitor parfum din lume este o creatie britanica: Clive Christian No. 1 Imperial Majesty Perfume. Nu doar parfumul ridica pretul, dar si sticla din cristal Baccarat, ornata cu aur si diamante.

Sursa foto: Shutterstock