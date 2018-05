Fiecare dintre noi isi doreste sa aiba, in fiecare zi, o stare de bine. Sunt multe modalitatile in care putem avea zi, de zi, echilibru emotional si o senzatie de bine, dar dintre acestea, ne-am gandit sa ne oprim astazi asupra parfumurilor. Rezultatele cercetarilor specialistilor din cadrul Institutului Sense of Smell, din New York au demonstrat ca parfumurile pot avea efecte pozitive asupra starii de spirit, reducand stresul, imbunatatind increderea in propria persoana si crescand performantele fizice si cognitive. Dar haideti sa vedem impreuna care sunt trei dintre parfumurile cele mai eficiente si care ne pot fi de un real ajutor pentru a ne imbunatati starea de spirit.

1. Parfumurile florilor – sunt parfumuri cu efecte extraordinare, cercetarile moderne demonstrand faptul ca florile au un puternic efect antidepresiv asupra noastra. O sa ne oprim si asupra a doua exemple concrete. Florile de salcam sunt recomandate, in primul rand, pentru tratarea afectiunilor sistemului nervos, atenunand accesele de iratibilitate si manie, tulburarile de memorie sau epuizarea nervoasa. Florile de tei actioneaza, de asemenea, asupra sistemului nervos si sunt recomandate persoanelor care se confrunta cu tulburari de somn si stari de nervozitate sau anxietate, fiind foarte eficace si in ameliorarea migrenelor. Legatura puternica dintre miros si creier se bazeaza pe interactiunea directa a centrului olfactiv cu hipocampul, o zona a creierului care se ocupa si de formarea amintirilor. In plus, mirosul si emotia sunt resimtite de aceeasi stuctura cerebrala – sistemul limbic. Din acest motiv, mirosului persoanei iubite de pe hainele pe care aceasta le-a purtat ne poate potoli mai usor dorul decat privitul unei fotografii.

- daca sunt, in acelasi timp, si naturale, pe langa mirosul lor special si exclusivist au adevarate beneficii pentru sanatate gratie uleiurilor esentiale pure pe care le contin. Astfel, parfumurile care contin uleiuri esentiale de lavanda si care sunt considerate cele mai versatile au calitati calmante si relaxante si rezultate remarcabile in tratarea insomniilor, a durerilor de cap si a starilor depresive. Parfumurile cu ulei de portocala dulce care mai este denumit si „uleiul zambitor” sunt un tonic excelent, redand increderea in sine, optimismul si buna dispozitie. Vanilia este foarte eficienta, de asemenea, in tratamentele pentru depresie, la fel ca si trandafirul, care are rezultate foarte bune in atenuarea tensiunilor nervoase. La fel si pinul care ajuta in cazul extenuarii nervoase. Avand in vedere toate aceste avantaje, este de preferat sa optezi intotdeauna pentru parfumuri originale pe care le poti recunoaste dupa ambalaj, dupa designul sticlutei si dupa culoarea parfumului care trebuie sa fie una deschisa.



3. Parfumurile pentru aromaterapie - sunt de fapt uleiuri esentiale utilizate in scop terapeutic, pentru a preveni sau pentru a trata o anumita afectiune. Utilizarea lumanarilor frumos mirositoare, a ornamentelor parfumate sau a produselor cosmetice nu intra in categoria aromaterapiei cu uleiuri esentiale, a carei istorie este una indelungata si pornita chiar de la civilizatiile antice. Aceasta a devenit o terapie in adevaratul sens al cuvantului abia in secolul al XX-lea, fiind descoperita de chimistul francez René-Maurice Gattefossé, iar popularitatea la scara mare si-a castigat-o in ultimele decenii odata cu dezvoltarea centrelor de wellness si spa. Uleiurile esentiale sunt esente extrase din diverse parti ale anumitor plante (frunze, flori, seminte, radacini, fructe, muguri) care apoi sunt diluate in anumite uleiuri (de masline, migdale etc.) pentru a putea fi aplicate pe piele. Exista pareri potrivit carora aromaterapia este eficienta in afectiuni precum depresia sau anxietatea, dar pentru ca acest lucru nu a fost demonstrat stiintific, se recomanda precautie in aplicarea acestor uleiuri.

Mirosul este unul dintre simturile noastre cele mai puternice si are capacitatea de a ne influenta starea de bine, comportamentul si chiar alegerea partenerului. Ce motive mai bune pentru a ne inconjura in fiecare zi de cele mai placute parfumuri?