4 reguli de aur pentru ingrijirea parului

Fie ca recunosti sau nu, felul in care parul tau arata influenteaza in mare masura cat de binedispusa esti intr-o zi.

Ingrijirea parului poate fi un chin pentru multe femei pe perioade lungi de timp din viata lor. Poate fi dificil sa fii multumita de parul tau si de felul in care arati atata timp cat nu cunosti aspectele esentiale ale ingrijirii parului. Frustrarea poate aparea din cauza ca aplici solutii pe care le gandesti pe cont propriu, care nu au la baza o cercetare in prealabil sau consultarea unui expert.

Fie ca recunosti sau nu, felul in care parul tau arata influenteaza in mare masura cat de binedispusa esti intr-o zi. Poate ca si tu ai avut cel putin o zi in viata ta in care ti-ai anulat planurile de a iesi din casa doar pentru ca nu iti convenea cum aratai din cauza parului. Asa-i? E in regula. Nu esti singura cereia i s-a intamplat asta, iar solutii pentru a evita astfel de situatii exista. Secretul este sa pornesti la drum de la ideea ca parul tau are nevoie de tine pentru a arata bine.

Iti propunem ca, in acest articol, sa afli regulile de baza pentru ingrijirea parului in mod corespunzator, indiferent de tipul lui. Tot ce trebuie sa faci este sa ai incredere in proces si rabdare pentru a pune in aplicare cateva schimbari care o sa te ajute sa imbunatatesti aspectul parului tau. Esti pregatita? Sa incepem!

1. Creeaza-ti un ritual de samponare

Sunt mai multe aspecte de care trebuie sa tii cont atunci cand te speli pe cap. Este importanta frecventa, tipul de sampon folosit, dar si ce faci dupa samponare. Regula de fata se adreseaza doar frecventei si tipului de sampon, iar despre balsam vom vorbi in a doua parte a articolului.

Exista studii care arata ca samponul poate avea efecte negative asupra parului daca nu are o compozitie chimica corespunzatoare. Pe langa functia de curatare, samponul trebuie sa asigure si un aspect placut al parului. Surprinsa? Ei bine, da! Samponul este responsabil pentru ca parul tau sa arate bine, sa se pieptene usor si sa nu se increteasca sau sa se electrizeze dupa uscare si coafare. Daca pana acum ai folosit sampoane a caror eticheta nu ai inspectat-o, poate ca e momentul sa incerci si altceva, inclusiv un sampon profesional pe care sa te poti baza.

In ceea ce priveste frecventa, ritualul tau de samponare trebuie sa aiba in vedere in principal tipul tau de par. Daca ai parul gras, testeaza frecventa de spalare de o samponare o data la doua zile. Fii, in mod special, atenta la cum arata parul tau in a doua zi dupa spalare. Daca firele de par se lipesc de scalp si au un aspect neingrijit, fie il poti prinde intr-o coada, fie poti incepe sa il samponezi zilnic. Nu uita, cel mai important este sa te simti bine si sa fii multumita de felul in care arati.

2. Invata cand si cum sa te coafezi

Ia-ti un moment si gandeste-te la ultima vizita la coafor in care ai aplicat tratamentul complet de samponare, masca, tuns si coafat. Iti amintesti cum se simtea textura parului si cum iti statea si a doua zi? Era la fel de viu si de incantator, nu?

Cei care te aranjeaza la coafor nu sunt singurii care iti pot face parul sa arate asa cum iti doresti. O poti face si tu de acasa, iar cel mai mare avantaj este ca poti avea un par frumos pentru mai mult timp cu bani mai putini si timp castigat de partea ta. Astfel, vei arata foarte bine timp de doua sau trei zile si vei reusi sa te speli pe cap mai rar. Daca poti rari spalatul pe cap, este indicat sa pastrezi acest ritm, intrucat unii specialisti recomanda sa nu te speli pe cap zilnic.

Asadar, recomandarea este sa fii atenta la tehnica de coafat folosita de cel sau cea care iti aranjeaza parul la salon, sa urmaresti tutoriale online si sa devii din ce in ce mai buna la asta. Este important sa incerci si sa testezi noi metode si instrumente pana cand gasesti ce ti se potriveste si sa ajungi sa fii multumita. Procesul este similar cu orice alta incercare de ingrijire si infrumusetare a corpului, precum formarea unui stil vestimentar sau gasirea variantei optime de produse de make-up. Cu rabdare si grija, vei invata in cateva saptamani cum sa iti coafezi parul astfel incat sa fii mandra de el cel putin doua zile pana la urmatoarea spalare.

3. Nu te opri doar la samponare

Asa cum spuneam mai sus, samponul poate determina felul in care arata parul tau. Totusi, daca este cret sau deteriorat de la vopsiri precedente, balsamul este si el la fel de important. Asigura-te ca aplici balsamul de fiecare data dupa samponare si il lasi cel putin doua minute pe varfuri. Incearca sa nu intinzi balsamul mai sus de jumatatea firului de par astfel incat sa nu ajunga la radacina, fapt ce il poate ingrasa mult mai repede.

Cel mai dificil tip de par care nu poate fi imblanzit fara balsam este parul cret. Daca esti una dintre femeile care au aceasta textura, trebuie sa aplici un balsam mai puternic si pe care sa il tii mai mult de cele doua minute recomandate pentru alte tipuri de par.

4. Protejeaza-ti parul

Daca iti usuci parul cu aer fierbinte, este important sa il protejezi. In cazul uscarii sau utilizarii unor instrumente de coafat precum placa sau peria, cel mai indicat este sa folosesti si protectie termica, de fiecare data. Un alt aspect care poate preveni deteriorarea parului la uscare este distanta dintre par si uscator; poti testa care este distanta ideala incercand jetul de aer fierbinte pe mana ta. Indeparteaza uscatorul pana simti ca pielea de pe mana se simte confortabil cu nivelul de caldura.

Si de soare trebuie sa te protejezi. Pe timp de vara sau in vacantele exotice, asigura-te ca iti achizitionezi un spray cu protectie UV pentru par.

Poti arata minunat pentru stilul tau de viata si obiectivele profesionale sau personale pe care ti le-ai asumat fata de tine. Daca te tii de treaba, vei observa imbunatatirile dupa cel putin o luna, timp in care vei fi incercat diferite metode de coafare, noul sampon profesional si obiceiul de a aplica balsam pe varfuri. Ingrijirea parului nu trebuie sa fie un chin, ci un fel prin care iti arati dragostea fata de tine insati si al carei rezultate te vor purta prin lume cu mandrie si un sentiment de bine. Succes!