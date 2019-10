Jurnal de frumusețe: După 15 ani de testat cosmetice, acestea sunt concluziile mele

În momentul în care colegele mele au lansat provocarea acestui jurnal de frumusețe, am răspuns afirmativ din prima clipă: în ani de zile de testat, am strâns înțelepciune într-ale îngrijirii tenului și vreau să las mai departe concluziile mele acelora dintre voi care sunt la început de drum și se lupta cu un coș sau cu un rid buclucaș. Sper ca experimentele mele să vă fie de folos!

Nu am vreun talent ascuns pentru pictură așa că o proporție uriașă a ritualului meu de frumusețe se încadrează la capitolul skincare și doar un strop merge către machiaj. La capitolul îmbălsămare însă, sunt campion. În mare parte pentru că nu am fost binecuvântată cu un ten de porțelan de la Mama Natură și am visat toți anii acneici ai adolescenței la secunda în care tenul meu se va usca. “Ai grijă ce-ți dorești”, mi-au râs în nas hormonii și mi-au dăruit acneea adultului pe un ten arid și sensibil la orice ca să mă lecuiască de dorințe formulate aiurea.

Universul însă compensează în forme variate. La pachet, am primit cel mai fain job din lume, acela de a testa tratamente cosmetice și produse variate de skincare. Prin urmare, am credința că părerea mea este relevantă pentru acelea dintre voi care aveți probleme cu tenul. Motivul pentru care astăzi primesc complimente adresate tenului meu nu este genetica. Cremele pe care le folosesc funcționează cu adevărat. Iar eu vă împărtășesc cu drag toate secretele pe care le-am descoperit în aproape 15 ani de experimente.

E drept, ritualul ce urmează să îl prezint suferă mici schimbări de la un an la altul datorită progresului acestei industrii parfumate. Uneori, fix când te gândești că nu e loc de mai bine, apare o generație nouă din produsul preferat, așa cum este serul ANR II, pe care l-am testat în urmă cu două zile când arătam cu 10 ani mai bătrână și încă nu-mi revin din șoc. Dar asemenea salturi se întâmplă rar așa că puteți să luați drept etalon rutina de mai jos:

Primul pas în îngrijirea feței? Spălatul, evident! Am auzit de-a lungul vremii atâtea legende despre spălatul pe față încât nici nu merită să le înșir. Trag nădejde că până în zilele noastre s-a lămurit toată lumea că trebuie să se spele. Chiar și pe față ;). Cu ce? Depinde de vârstă. Pentru tenul meu încadrat ca fiind matur la capitolul skincare, dermatocosmeticele pe care le-am testat s-au dovedit a fi prea uscăcioase. Le-aș fi folosit cu mare succes în urmă cu vreo zece ani așa că le recomand călduros acelora dintre voi care au ten gras. În prezent, merg pe soluții mai hidratante, așa cum este cleanserul Re-Nutritiv de la Estée Lauder sau gelul demachiant anti-poluare de la Phyt’s. Le asortez neapărat cu dispozitivul Foreo de care nu mă mai pot despărți de când s-a inventat.

Lotiunea tonică este o etapă din rutina de îngrijire pe care nu am înțeles-o până când nu am descoperit tonerul pentru ten sensibil de la Deuteria. Gama Deuteria este creată de prof. dr. Nedelcu pentru care am o profundă admirație. Iar lotiunea tonică și calmantă pentru ten sensibil se ridică la nivelul reputației celui care a creat-o. Înainte să o descopăr, foloseam apă termală Avene și cred în continuare că este un produs excelent.

Următorul pas este serul de hidratare, o etapă pe care nici măcar nu am luat-o în calcul înainte să descopăr, în urmă cu 2 ani, serul Advanced Night Repair de la Estée Lauder. Pentru mine (și pentru toți cei cu care am discutat) serul este magic, pur și simplu îți luminează chipul peste noapte.

Este de înțeles prin urmare că nu mă așteptam la mari schimbări de la acest produs excelent atunci când a fost anunțată o formulă îmbunătățită. Însă a doua zi după ce am aplicat Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate pe față pentru prima oară, m-a trezit nu doar mai luminoasă, ci cu câțiva ani mai tânăra! Liniile fine pur și simplu dispăruseră. Un coș titanic, care îmi râdea în oglindă fix lângă nasul meu, era aproape complet vindecat (iar eu îi știam soiul, mă așteptam la două săptămâni de război!). Dacă bagheta magică a zânei din Cenușăreasa ar fi un ser, atunci s-ar numi Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate.

Vara opresc hidratarea la ser, dar iarna, pentru că tenul meu s-a uscat exact excesiv, am nevoie de o crema super hidratantă. Dacă aveți aceeași problemă ca mine și nu ați expediat încă scrisoarea către Moș Crăciun, vă propun să adăugați o crema La Mer pe listă.

De câteva ori pe săptămână aplic o mască pentru ten. Până recent, foloseam sheet masks, dar de când am descoperit Artistry Signature Select Masks de la Amway, datele ecuației s-au schimbat complet pentru că, odată cu ele, am făcut cunoștință cu conceptul de multi-masking. Foarte pe scurt, ai de ales între cinci măști cu care poți face câte combinații vrei tu în funcție de nevoile tenului tău. De exemplu, eu folosesc Artistry Signature Select Purifying Mask în zona maxilarului unde acneea adultului își face de cap, iar pe restul feței optez fie pentru masca verde de hidratare, fie pentru cea roșie pentru fermitate.

O dată pe lună sau la două luni îmi fac un tratament în salon. Cel mai recent testat și iubit este OxyPods de la Geneo, un tratament care stimulează oxigenarea naturală a pielii și înlocuiește varianta clasică, prin ace, păstrând același nivel de eficiență.

La capitolul make-up, vă spuneam, nu sunt specialist. Dar am descoperit câteva trucuri pe care le recomand: make-up-ul natural este elegant și nu necesită abilități de pictor. Iar dacă îngrijirea tenului este corespunzătoare, nu ai nevoie de șpaclu ca să îți clădești fața.

Un BB sau CC cream ușor (în prezent folosesc Avene Cleanance Expert) uniformizează micile imperfecțiuni. O urmă de blush (Bourjois) și un strop de mascara sau, și mai bine, o laminare a genelor așa cum mi-am făcut la studio-ul Perfect Lashes by Raluca Popescu, întregesc look-ul natural. Laminarea, pentru că știu că veți întreba, este un tratament pe care îl recomand cu drag: presupune o curbare permanentă a genelor. După tratament, ele rămân perfect aliniate și curbate ca și cum ai fi câștigat la loteria geneticii.

Pentru corp, am testat de-a lungul ultimilor ani câteva produse pe care le-am iubit si pe care le alternez: untul de corp cu levănțică de la -417, un brand pe care îl găsiți în farmaciile Sensiblu; crema emolientă ACM Sensitelial, crema de corp Re-Nutritiv de la Estée Lauder, o produs pe care nu l-am mai găsit pe nicăieri, dar aș semna o petiție pentru reintroducerea lui pe rafturi; un ulei de corp anticelulitic de la farmacia homeopată de pe Nicolae Caramfil - hidratează eficient, dar nu m-a scăpat de celulită, poate fi pentru că farmacia este pe colț cu faimoasa cofetărie Maria, un alt loc pe unde vă recomand să vă faceți drum :).

Mâinilor le acord o atenție deosebită pentru că mi se usucă teribil când începe frigul. Am descoperit recent (și iubesc la nebunie) crema de mâini cu coacăze negre și ulei de jojoba de la Essentiq, disponibilă pe bioaleea.ro.

Dacă am sărit peste vreun aspect important, răspund cu drag la întrebări.