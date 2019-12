Oja semipermanenta dauneaza unghiilor - mit sau realitate?

Un serviciu foarte consumat in saloanele de infrumusetare in ultimul timp, manichiura cu oja semipermanenta ne scuteste de timpul de uscare a lacului de unghii clasic, induce o stare de confort psihic eliminand riscul de ciobire la orice atingere, pastreaza luciul culorii timp indelungat si practic nu mai avem grija manichiurii timp de doua saptamani.

Probabil va intrebati care este reversul medaliei… Femeile care poarta oja semipermanenta de mai mult timo stiu deja raspunsul. Unghiile se subtiaza in timp, se deshidrateaza, devin casante si la un moment dat se deterioreaza atat de tare, incat oja semipermanenta nu mai adera la unghie. Acela este momentul pentru o pauza de regenerare a unghiei naturale. Evident ca nu poate fi o perioada confortabila din niciun punct de vedere si incercam sa amanam cat mai mult momentul.

Dar care sunt de fapt cauzele deteriorarii unghiilor?

Unghiile se deterioreaza in primul rand prin deshidratare, iar responsabila este solutia de indepartat oja semipermanenta care de cele mai multe ori contine acetona sau alti solventi agresivi. In timpul indepartarii ojei poate fi lezata unghia prin scrijelire sa prin pilire excesiva. Deasemenea, solutiile de pregatire inainte de aplicarea ojei semipermanente pot dezechilibra balanta chimica a unghiilor, iar acestea pot deveni casante sau friabile.

Din fericire, pentru orice problema exista solutii

Exista mai multe branduri atat dintre cele cu traditie, dar mai ales dintre cele de generatie noua care au dezvoltat solutii menite sa protejeze unghiile, prin aplicarea de produse vegane, nontoxice, hipoalergenice, create din ingrediente cat mai naturale si de cea mai buna calitate.

Un astfel de brand de noua generatie este Ink London, care promoveaza inca de la lansarea sa in 2003 produse pentru manichiura cu oja semipermanenta vegane, netestate pe animale, fara formaldehide, toluen si alti solventi periculosi. Nu se folosesc primeri acizi sau dehidratori, iar solutia de indepartare a ojei contine cantitati perfect echilibrate de solventi si uleiuri care permit unghiilor sa-si patreze si sa-si augmenteze starea de sanatate pentru un timp indelungat. Intreaga gama de produse a fost gandita sa inlature disconfortul creat de mirosuri toxice, praf, reziduuri, piele uscata, arsuri la polimerizare, etc…

In Romania, produsele Ink London se gasesc la Office Nails care au deschis un salon dedicat exclusiv unghiilor situat in zona Dorobanti-Floreasca si care deasemenea au creat conceptul de manichiura corporate, in care o echipa mobila se deplaseaza la sediul companiilor si face manichiura angajatilor intr-o pauza de beauty.