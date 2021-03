Realizează un machiaj impecabil cu ajutorul acestor 4 pensule!

Iată 4 pensule care îți vor sări în ajutor atunci când vrei să obții un machiaj impecabil!

Pentru a realiza un machiaj impecabil ai nevoie de produse calitative, răbdare și pensule potrivite pentru tine. De-a lungul timpului am achiziționat diverse pensule de machiaj care m-au ajutat pentru o perioadă scurtă de timp, deteriorându-se odată cu folosirea lor. Astfel, am început să caut câteva instrumente de machiaj care să mă ajute o perioadă mai lungă și care să se ridice la nivelul așteptărilor mele. Acum că le-am găsit, am decis să vi le arăt și vouă!

4 pensule care te vor ajuta în realizarea unui machiaj impecabil

Pensulă pentru fond de ten, blush și pudră

Această pensulă este potrivită atât pentru aplicarea blush-ului, a pudrei și chiar a fondului de ten. Forma sa garantează realizarea unui conturing perfect. Pensula profesională multifuncțională este realizată din peri sintetici fini, moi cu atingere mătăsoasă. Datorită formei de S pe care o are, această pensulă absoarbe cantitatea perfectă de care tenul tău are nevoie pentru make-up, acoperă uniform toate imperfecțiunile, petele și ridurile. Nu lasă urme inestetice și nu conferă tenului aspectul de mască. Design-ul acestei pensule machiaj este interesant, având un mâner în formă de clepsidră. Pensula este foarte pufoasă, realizată din păr foarte fin, și poate fi folosită cu toate produsele tale preferate de machiaj. Mai mult, codița de o grosime potrivită, asigură o mânuire perfectă.

Pensula de machiaj poate fi comandată aici.

Pensulă pentru pudră

Această pensulă este construită din peri în culoare naturală, foarte deși și fini cu tenul, cu lungimea perfectă pentru a întinde corect atât pudră de față, cât și blush-ul sau bronzer-ul. Firele moi rețin cantitatea optimă de particule de pudră, fără a lasa urme inestetice pe piele. Asigură un finisaj de calitate și o acoperire ridicată. Pensulă de machiaj Kabuki pentru pudră este realizată materiale de calitate, peri sintetici ultra-moi, fini și un mâner de culoare aurie, ceea ce îi dă un design interesant. Pensula Kabuki are un vârf cu o formă rotundă și este recomandată pentru aplicarea produselor cosmetice sub forma de pulbere precum pudra, blush, bronzer, oferind un make-up profesional. Fabricată din fire sintetice fine, cu design compact și un capăt ultra-moale, această pensulă machiaj este potrivită pentru aplicarea și amstecarea oricărei formule de pulbere.

Pensula de machiaj poate fi comandată aici.

Pensulă și perie de sprâncene

Accesoriul de beauty este creat din materiale de calitate ce oferă condițiile necesare pentru un machiaj confortabil și de durată. Noua pensulă profesională este ideală pentru un machiaj impecabil al sprâncenelor. Lucrează foarte bine cu produsele de sprâncene tip fard sau gel. Folosește pensula angulara cu peri fini pentru a trasa conturul sprâncenelor. Cu același instrument poți umple în culoare spațiile goale sau rare pentru un aspect cât mai natural. La celălalt capăt al pensulei, vei gasi o perie cu 2 fețe. Una cu peri rari, dar mari pentru conturare, iar cealalta cu peri desi, dar mici pentru distribuirea uniformă a culorii de sprâncene.

Pensula de sprâncene poate fi comandată aici.

Pensulă pentru fard

Această pensulă este instrumentul perfect pentru aplicarea si estomparea fardului de ochi. Aceasta pensula te ajuta sa pastrezi naturaletea machiajului tau, fara a lasa urme inestetice. De la un machiaj discret, la unul dramatic, aceasta pensula este perfecta pentru a crea rezultate uimitoare. Este potrivita atat pentru tapotare, cat si pentru blending. Pensula are o constructie solida, cu fibre dese.

Pensula poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină Prostock-studio/Shutterstock