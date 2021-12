AVON lansează Far Away Beyond, primul parfum cu o concentrație de ulei pur de 16% 

AVON lansează Far Away Beyond, primul parfum care are o concentrație de ulei pur de 16%. Aroma sa concentrată este cea mai intensă din întreg portofoliul AVON, cu 16% uleiuri de parfum comparativ cu 12%, care reprezintă nivelul standard al unei ape de parfum. Procentul de 16% funcționează ca un filtru asupra notelor, oferindu-le o nouă claritate si fațete surprinzătoare. Astfel, Far Away Beyond se distinge în categoria de parfum și seduce prin durata prelungită a aromelor sale.

Inovația nu se oprește aici: Far Away Beyond este primul parfum din lume ce conține exclusiv boabe de vanilie upcycled. Cel mai nou parfum din gama Far Away reinventează vanilia, ridicând aroma clasică pe noi culmi ale eleganței și aduce un nou scop boabelor de vanilie care urmau să fie aruncate. Colectate cu sprijinul comunităților din Madagascar, acestea sunt utilizate în mod sustenabil în fabricarea parfumului. În urma procesului de dublă distilare, boabele de vanilie dezvăluie o aromă cu totul nouă, îmbogățită cu lemn de santal și arome de pară și iasomie.

“Vanilia din Far Away Beyond acordă parfumului statutul de producție etică datorită faptului că este extrasă prin tehnologia upcycling, tehnologie care folosește în întregime toată păstaia de vanilie și, astfel, se creează dubla distilare. Datorită metodei de extracție, Far Away Beyond oferă o vanilie complet nouă și își arată noi fațete. Afumat, pudrat și mult mai intens, Far Away Beyond este dovada că arta se poate îmbina perfect cu tehnologia, iar experiența pe care acest parfum o oferă este imposibil de ratat“, spune Erik Constantin, Expert în parfumuri.

Vanilia de Madagascar, ingredientul-semnătură al gamei Far Away, vine într-o nouă interpretare și este evidențiat de note lemnoase opulente, de cele de pară suculentă, dar și de arome florale îmbietoare, precum iasomia exotică. Cu un mix unic, Far Away Beyond te poartă mai departe ca oricând, pe tărâmuri exotice, într-o lume plină de eleganță. Rezultatul constă într-o aură sofisticată de mister și o longevitate a parfumului care te va însoți pe toată durata zilei.

Odată cu această lansare, AVON își continuă călătoria olfactivă mergând și mai aproape de sufletul gamei Far Away. Creat alături de marii maeștri parfumieri din întreaga lume, Far Away Beyond te învăluie în valuri catifelate de mister și feminitate.

Noul Far Away Beyond poate fi comandat pe www.avon.ro sau prin intermediul unui Reprezentant AVON

Despre AVON

