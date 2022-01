Cele mai in voga manichiuri ale anului 2022

In 2022, avem parte de noutati cosmetice la fiecare pas, dar si de tendinte cool si inovatoare.

comunicat de presa

Daca la fiecare inceput de an suntem interesate de tipul de haine care se poarta, sau de machiaje si coafuri, acelasi lucru il putem spune si despre manichiuri.

In ultimii ani, manichiura reprezinta atat cartea noastre de vizita, cat si modalitatea ideala de a ne putea exprima.

” In 2022, OPI a pregatit noi tendinte in materie de culori si stiluri, spune Diana Marandiuc, Education Manager OPI Romania. Noi credem ca, cele mai ravnite dintre noile linii in manichiura vor fi cele care imprima unghiilor un look care imita marmura in nuante de roz delicat”, adauga specialista OPI:

Unghii care imita marmura

Daca in 2021, manichiura French era un must-have, anul acesta avem nevoie de un design ceva mai complex. Incearca o manichiura diferita in care sa jonglezi cu nunatele sau sa variezi tonurile neutre si accentele indraznete.

Gri-albastrui

Pantone a anuntat ca albastru Periwinkle este culoare anului 2022, dar versatilitatea este un cuvant cheie pentru lacul de unghii. Noua, celor de la OPI, ne place gri-albastrui. Da, e o nunta care se potriveste perfect cu orice ton al pielii si, pe langa asta poate fi folosit cu usurinta ca baza in orice manichiura cu model.

Unghii roz

Manichiura roz a fost intotdeauna una de impact, fie ca vorbim de tonurile puternice sau de cele tonurile. Rozurile se potrivesc cu orice. Poti incepe anul cu o pata de culoare. Chiar daca pare a fi o nuanta ideala zilelor de vara, te provoaca sa-ti depasesti putin limitele.

Vizionare placuta