Summer beauty: Ritualurile de frumusețe nu trebuie să te transforme

Tips&tricks pentru îngrijire pe timpul verii

Am pentru voi o revelație, un adevăr suprem care o să vă schimbe complet viețile, o să vă ofere perspective noi asupra destinului individual și colectiv, o să clatine imperii. Pregătite? Bun, iaca-l: VARA NU-I CA IARNA (pam-pam!). În cinstea acestui măreț adevăr și în urma șezătorilor de la birou cărora o să le spunem elegant ședințe de redacție, am ajuns la concluzia că ritualurile și rutinele noastre de frumusețe se schimbă întâi pe măsură ce ne coacem (să nu spun îmbătrânim) sau în funcție de anotimp. Prin urmare, în săptămânile care urmează, fiecare redactor din redacția Kudika și de la publicația-soră mai înțeleaptă Garbo o să vă povestească despre lucrurile care ne fac să ne simțim frumoase și la 40 de grade. În ordinea numerelor de pe tricou (și a paielor scurte trase), mie mi-a venit rândul prima. Dați-mi voie să mă prezint: Mă cheamă Carmen, am 33 de ani și prefer iarna pentru că sunt spelbă, elegant vorbind.

De când mă știu, am avut pielea alba și străvezie. Dacă bate un pic soarele în mine, e ca și cum îți bagă un băiat bun faza lungă-n ochi la 3 dimineața. Dintotdeauna m-am uitat cu ciudă la prietenele mele care, atunci când stau la soare, capătă nuanțe frumoase de bronz. Eu dacă stau la soare mă prăjesc fix ca ochiu-n tigaia neaderentă, și pe față și pe spate. În goana după bronzul perfect, m-am ales în două rânduri cu arsuri de gradul 2 și o dată cu insolație.

De atunci să zicem că mi-a mai venit mintea la cap și am devenit cea mai bună prietenă cu SPF-ul. Dacă iarna folosesc produse cu factor de protecție solară 15, vara nu stau la discuții: SPF 50 pe față, SPF 50 pe unde ajunge soarele, SPF 50 inclusiv acolo unde soarele nu bate niciodată, doar ca să fiu sigură. Între noi fie vorba, m-am ales cu arsursi solare și acolo unde nu ar trebui să ajungă soarele niciodată, dar și pe cărarea din mijlocul capului. Suspectez că are ceva personal cu mine. Cred că sunt cea mai mare colecționară de produse cu SPF, mă rog, poate nu din lume, dar în mod cert de la mine de pe stradă, iar în acest moment testez cu succes cremele cu protecție solară de la ISDIN.

În ceea ce privește fața, genetica și obiceiurile de viață nu tocmai sănătoase și-au dat mâna și m-au făcut pe mine, cu ten jumate gras și jumate uscat și bonus niște riduri ca să sublinieze bine porii dilatați. Acum dilema mea e așa: dacă folosesc ceva care să curețe prea tare, e ca și cum aș turna gaz pe foc, dar dacă folosesc ceva prea delicat, imi vine să mă spăl pe față cu burtele de vase pentru că îmi simt tenul efectiv năclăit și o țin așa de câtiva ani buni.

Ce am descoperit că funcționează foarte, foarte bine la mine e dispozitivul de curățare Foreo Luna, să-i dea Bunuțu sănătate cui l-a inventat. E suficient de puternic încât să curețe bine pielea, dar are vibrații superdelicate și nu lasă senzația de uscat pe față.

După curățare, folosesc Resist Anti-aging ClearSkin Hydrator de la Paula’s Choice care e potrivit fix pentru pielea mea graso-uscată cu semne de îmbătrânire. Și da, apoi trântesc și un strat de SPF pe față, pentru orice eventualitate.

Ultimul, dar nu și cel din urmă, imposibil de ignorat pentru că e fix cât o căpiță, e părul. Nu l-am avut niciodată atât de lung și mi se pare că după ce că avea dublă personalitate, o dezvoltă acum și pe a treia. Până mai acum vreun an, era doar rebel și cam casant. Acum e lung, rebel, casant, jumătate creț, jumate zburătăcit și parțial alb. Nu, nu îl vând, l-am scos în târg să-l fac de râs. Încă nu mă îndur să îl vopsesc și o să îl las în pace atât timp cât pot să râd că îmi apar zilnic fire albe. În schimb, fiind atât de mult, lung și semicreț, e destul de complicat de îngrijit. Mi-a picat mie fisa, după ani de zile de îndreptat cu placa, ars, tuns și repetir că aș putea să îl scutesc de o corvoadă și să îl las în pace, așa vâlvoi cum e. În acest moment, pare că cel mai tare îi plac șamponul și balsamul de la Maria Nila, varianta head&hair heal. După folosire, e moale, lucește, buclele sunt destul de bine definite și, în mod surprinzător, își păstrează volumul. Spun surprinzător pentru că, în general, am de ales: fie e moale și lucește, dar se lipește de cap, fie e creț și cu volum, dar trosnește ca mătura de uscat ce e.

Pe lângă toate astea, lucrul pe care îl fac indiferent că e vară, că e iarnă, e să beau apă. Multă apă. Și să fac poliția apei cu oamenii din jurul meu. Practic, dacă imi spui că până la prânz ai băut o singură cană, fac water shaming fără jenă.

Ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun e ăsta: frumusețea de revistă nu există. Oamenii au imperfecțiuni fizice pe care trebuie să le accepte, dar și să le iubească. Îmi place să mă amuz pe seama defectelor mele, dar nu fac asta cu dispreț, ci cu înțelegere și, recunosc, un pic de curiozitate. Ritualurile, uneltele și produsele de frumusețe pe care le folosesc nu au scopul să mă transforme, ci doar să mă îngrijească și să mă simt bine cu mine așa cum sunt: cu fire albe, cu riduri, cu vergeturi. Îmi place să fac toate lucrurile astea pentru că în astfel de momente, îmi dau voie să mă odihnesc, să petrec timp eu cu mine și cu gândurile mele, ca într-un fel de meditație.

