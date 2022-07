KARL LAGERFELD si Rowenta lanseaza in Romania o linie in editie limitata de produse pentru ingrijirea parului

Brandul Rowenta si designerul KARL LAGERFELD au placerea de a anunta lansarea in Romania a unei game in editie limitata de produse premium de ingrijire si coafare a parului.

Gama completa este compusa din peste 20 de articole in total, inclusiv uscatoare de par, aparate de indreptat si aparate de coafat de ultima generatie.

Colectia a avut lansarea mondiala in luna martie la Paris. Linia evidentiaza 3 produse emblematice, primele dintr-o serie conceputa si dezvoltata special pentru acest parteneriat exclusiv, care ofera performante de nivel profesional cu rezultate exceptionale.

Aceste articole sunt:

• Un uscator de par cu un motor profesional de inalta calitate, care ofera performante de uscare la nivel de salon, precum si tehnologia ionica „Air-to-Care” pentru a proteja parul si a spori stralucirea naturala;

• O placa de indreptat cu un pieptan profesional incorporat pentru a reproduce nivelul de atentie primit la saloanele de coafura si pentru a asigura rezultate de indreptare supreme. Placa are in plus si o functie ionica cu un strat Keratin & Glow care ofera o stralucire exceptionala;

• O perie rotativa cu aer cald proiectata cu tehnologia Pro Dual Motion care ofera rezultate profesionale de uscare prin functia ionica, plus un strat Keratin & Glow care confera stralucire parului;

Toate produsele realizate in urma acestei colaborari sunt de culoare neagra, elegante si au integrat modelul KARL LAGERFELD Kameo, precum si un contur rosu care este un simbol al marcii. Mai mult decat atat, cele trei produse emblematice descrise mai sus au un finisaj lucios unic al designului Kameo, oferindu un aspect si o senzatie premium. Gama de ultima generatie pentru ingrijirea parului va avea distributie in magazine specializate de electronice, retaileri online si magazine universale.

Produsele vor fi disponibile in editie limitata din martie 2022 pentru o perioada de trei ani.

Vizionare placuta