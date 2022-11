C5 Super Boost Moisturiser și C5 Super Boost Eye Cream, noile produse cu 5% vitamina C de la Paula’s Choice

Cele două produse oferă un boost de luminozitate și fermitate pielii

Vitamina C este o componentă naturală a pielii sănătoase și de aceea funcționează atât de bine într-o rutină și este atât de benefică pentru piele. Când suntem tineri, în straturile primare ale pielii există vitamina C din abundență (epidermă, stratul exterioar și dermă, stratul de sub epidermă), dar pe măsură ce îmbătrânim, acestă cantitate de vitamina C se epuizează în mod natural, iar pielea își pierde treptat capacitatea de a stoca vitamina C din alimente și/sau suplimente. Expunerea neprotejată la soare și poluarea din mediul extern accelerează această degradare a vitaminei C, ducând la o piele care arată și se simte ternă, obosită, lipsită de fermitate și luminozitate.

Din fericire, produsele cu vitamina C pot ajuta la atenuarea acestor daune, astfel încât pielea să arate și să se simtă mai sănătoasă, fiind în același timp mai capabilă să repare daune existente, vizibile ca semne de îmbătrânire. O concentrație de 5% vitamina C oferă un impuls eficient, dar blând, care poate fi adăugat la orice rutină de îngrijire zilnică a pielii. Noile creme C5 Super Boost Moisturizer și C5 Super Boost Eye Cream pot fi folosite individual sau combinate cu C15 Super Booster pentru rezultate amplificate.

Pentru cine sunt potrivite aceste produse?

C5 Super Boost Moisturizer și C5 Super Boost Eye Cream sunt potrivite pentru toate tipurile de ten, ideale pentru a revitaliza aspectul tern al pielii și a restabili luminozitatea naturală. Sunt potrivite și pentru cine dorește să beneficieze de proprietățile vitaminei C, dar nu tolerează concentrații mai mari sau alte forme, în special acidul ascorbic. Cele trei forme de vitamina C incluse în formulele cremelor C5 Super Boost nu au aceleași cerințe de pH scăzut ca acidul ascorbic pur.

C5 Super Boost Moisturizer este o cremă hidratantă multi-activă cu vitamina C care combină hidratarea de 24 de ore dovedită clinic cu beneficii anti-îmbătrânire pentru a îmbunătăți aspectul tern, luminozitatea și fermitatea și pentru a întări bariera naturală pielii.

Ingredientul erou al acestei creme hidratante inovatoare este vitamina C, un antioxidant susținut de cercetări care face mult mai mult decât să uniformizeze culoarea pielii și să restabilească luminozitatea naturală. Pe cont propriu, vitamina C poate întări bariera naturală, poate proteja împotriva daunelor cauzate de radicalii liberi și poate sprijini unele dintre cele mai esențiale funcții ale pielii. Combinată cu ingrediente reparatoare, cum ar fi peptidele și lipidele, vitamina C ajută, de asemenea, la menținerea nivelului optim de hidratare pentru un ten mai suplu și mai tânăr.

Cu textură lejeră de gel cremos, acest produs oferă un nivel optim de hidratare în timp ce îmbunătățește luminozitatea și fermitatea pielii. 5% vitamina C stabilizată îmbunătățește vizibil aspectul tern și îmbătrânit al pielii și promovează fermitatea prin combaterea daunelor cauzate de radicalii liberi. Hexapeptida-5, lipidele, sodium hyaluronate și acidul poliglutamic întăresc bariera naturală a pielii și rețin moleculele de apă pentru o hidratare de durată.

Care sunt diferitele tipuri de vitamina C incluse în această formulă?

C5 Super Boost Moisturizer conține 3-O acid ethyl ascorbic (3%) și ascorbyl glucoside (2%), ambele forme de vitamina C sunt extrem de stabile și au o afinitate naturală pentru piele. Forma 3-O este solubilă atât în apă, cât și în ulei, în timp ce ascorbyl glucoside este solubilă în apă, iar împreună formează un complex de antioxidanți care promovează fermitatea și luminozitatea.

Cele două forme de vitamina C sunt transformate de piele în acid ascorbic. Acidul ascorbic - cunoscut și sub denumirea de acid L-ascorbic - este cel mai studiat dintre toate variantele de vitamina C. Acidul ascorbic ajută bariera naturală a pielii să se apere de daunele cauzate de radicalii liberi și factorii de stres externi, diminuând efectele negative cauzate de elementele din mediul extern.

C5 Super Boost Eye Cream este o cremă concentrată pentru ochi cu vitamina C, care vizează în mod precis problemele pielii din zona ochilor pentru a îmbunătăți hiperpigmentările, aspectul tern și lipsa de fermitate cu ajutorului unui complex de ingrediente multi-active.

Ingredientele cheie ale acestui tratament pentru ochi acționează împreună pentru a diminua vizibil cearcănele și alte probleme ale pielii. În primul rând, 5% vitamina C stabilizată acționează pentru a reduce daunele cauzate de radicalii liberi despre care se știe că provoacă hiperpigmentări și linii fine. Apoi, zerumbone (o formă concentrată de extract de ghimbir) îmbunătățește în mod special cearcănele. În cele din urmă, un amestec de peptide, acid poliglutamic și acid hialuronic ajută la prevenirea semnelor de îmbătrânire.

Problemele legate de zona ochilor, cum ar fi cearcănele și liniile fine, necesită mai mult decât un singur ingredient activ pentru a vedea rezultate. De aceea, am combinat ingredientele bioactive de top pentru a oferi o putere de reparare multiplă și de combatere a hiperpigmentărilor într-un singur pas simplu, dar eficient pentru a obține o piele cu aspect mai tânăr.

Care sunt diferitele tipuri de vitamina C incluse în această formulă?

C5 Super Boost Eye Cream conține 3 forme de vitamina C: 2% ascorbyl glucoside și 3-O ethyl ascorbic acid și 1% ascorbyl palmitate. Forma 3-O a vitaminei C este atât solubilă în apă, cât și în ulei, în timp ce ascorbyl glucoside și ascorbyl palmitate sunt solubile în apă, iar împreună formează un complex de antioxidanți care promovează fermitatea și luminozitatea.

Ascorbyl palmitate este o formă neiritantă (pH neutru) de vitamina C antioxidantă care este stabilă și capabilă să se absoarbă profund în piele pentru a influența structura de susținere a pielii promovând astfel fermitatea. Acest ingredient ajută, de asemenea, la inhibarea excesului de melanină din straturile superficiale ale pielii, ceea ce duce la reducerea pigmentărilor de sub ochi. Acțiunea sa antiinflamatoare ajută, de asemenea, la reducerea cearcănelor.

C5 Super Boost Moisturizer – 270 lei/ 50 ml & 105 lei/ 15 ml

C5 Super Boost Eye Cream – 225 lei/ 15 ml & 100 lei/ 5 ml

