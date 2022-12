Maria Nila Gift Boxes 2022 - Connected Perceptions x Siri Carlén

Colectia Maria Nila Gift Boxes dedicata sezonului toamna-iarna 2022 a fost realizata in colaborare cu artista suedeza Siri Carlén, care a explorat modalitatea in care experienta vizuala se imbina cu cea olfactiva.

Fiecare gama Care & Style a fost interpretata intr-un mod unic, rezultatul fiind 6 recipiente superbe, personalizate pentru a fi refolosite in rutina de ingrijire zilnica. Impreuna cu samponul si balsamul la alegere, fiecare cutie vine insotita de un ulei de argan True Soft de 30 ml, drept cadou suplimentar.

„Trebuie doar sa ai o atitudine jucausa si deschisa spre reinventare cand vine vorba de asocierea diferitelor perceptii.” - Siri Carlén, vorbind despre inspiratia din spatele procesului creativ.

Siri Carlén este o artista, ilustratoare si designer suedez, ce realizeaza: materiale pentru branduri de renume international, haine pentru celebritati, sculpturi pentru expozitii internationale si piese de arta pentru ferestrele tip display. Siri se descrie ca fiind aproape obsedata de culorile inspirate din natura si mestesugurile istorice, ce sunt de asemenea parte din modul in care a interpretat colectia de Gift Boxes a acestui an.

Colectia Gift Boxes 2022

1. The Perception of Healing

Head & Hair Heal este tratamentul suprem pentru un scalp sensibil, uscat si cu senzatie de mancarime. Elementul cheie, Aloe Vera, are un efect calmant si hidratant, fiind un echilibru pentru Piroctone Olamine si peptidele care stimuleaza cresterea parului si ofera scalpului o senzatie de usurare.

2. The Perception of Softness

Revitalizeaza si hidrateaza parul uscat si fragil cu gama True Soft. Formula pe baza de ulei de argan asigura un aspect catifelat, in timp ce untul de shea are un rol protector. Mai mult, uleiul de rapita ajuta la pastrarea umiditatii, combatand incretirea. Astfel, parul ramane moale si hranit.

3. The Perception of Violet

Lupta cu tonurile de galben inceteaza acum! Totul datorita gamei Sheer Silver. Pigmentul de violet elimina tonurile aurii din parul blond, iar extractul de mure imbunatateste aspectul natural al firului de par. Formula cu proteine vegetale are un efect reparator si de conditionare pe termen lung.

4. The Perception of Volume

Esti in cautare de extra volum? Gama Pure Volume iti stimuleaza parul cu Provitamina B5 ce pastreaza umiditatea din firul de par. Uleiul de Moringa are rol intaritor, oferind un aspect volumizator, cu o senzatie si un finisaj mai plin.

5. The Perception of Colour

Prelungeste durata parului proaspat vopsit si stralucitor cu ajutorul gamei Luminous Colour. Alaturi de extractul de rodie si Color Guard Complex, această gama reuseste sa pastreze culoarea parului mai mult timp, antioxidantii protejand si intarind firele de par simultan.

6.The Perception of Structure

Gama Structure Repair are la baza extractul de alge si proteina de grau ce reconstruiesc si reconditioneaza structura firului de par. Produsele sunt ideale pentru parul tratat chimic sau deteriorat, oferindu-i un aspect natural si sanatos.

Colectia Gift Boxes 2022 este valabila incepand cu octombrie 2022, iar fiecare cutie contine un sampon de 350 ml si un balsam de 300 ml, fiind personalizate oricarui tip de par. In plus, fiecare cutie va contine si un ulei de argan True Soft de 30 ml ce va fi un cadou aditional fiecarei cutii achizitionate.

In conformitate cu restul produselor Maria Nila, aceasta colectie este 100% vegana si netestata pe animale. Productia se realizeaza in Suedia, lucru ce asigura conditii sigure de munca si o calitate inalta a ingredientelor (inclusiv in ceea ce priveste procesul de ambalare).

