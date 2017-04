In general vorbind, indiferent de cine suntem si mai ales de incotro ne indreptam. Care e principala preocupare zilnica? Exact! Sa ramanem in viata. Cu asta ne ocupam in primul rand. Dupa care, subsidiar, cand mai ramane timp, ne mai vedem si de altele.

Si in mijlocul acestei preocupari, ce credeti ca-mi vine in minte? La un moment dat viata cere decizii importante. M-am trezit ca as vrea sa mananc mai sanatos. Si atunci m-am apucat sa insist cu fructele. Sa-mi fac smoothie-uri. Beau dimineata, in timpul matinalului la radio, dar mai ales inainte. Si cum traiam eu in viata aceasta noua, vine din nimic sfatul unor doctori nutritionisti. Ca orice doctor, inversunat in certitudini, de regula defavorabile. Fiti atenti ce concluzie trage: Inlaturarea fibrei in procesul de stoarcere a fructelor mareste reactia insulinei si duce la reactia hipoglicemica.

Alergi prin parc? E o chestiune de timp pana cand vei afla cat este de grav ceea ce faci. N-ar mira pe nimeni daca ai intalni un specialist care-ti va explica despre aerul pe care-l respiri gresit in timpul alergarii. Despre inima care pentru ca nu alergi constant e supusa unei agresiuni. Bei apa dimineata, pe stomacul gol, asa cum bine se recomanda? Urmeaza sa te lovesti de un specialist care va asculta asta consternat. Apa rece? Pai detoxifierea organelor interne se face cu apa calda. Si in timp ce bei apa calda dimineata, te va privi mirat, ba chiar amuzat, un alt specialist. Apa rece e cea care accelereaza metabolismul si te ajuta sa si slabesti. Cum sa bei apa calda?