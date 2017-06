Foto: pathdoc, Shutterstock

Sunt multe lucruri grele in viata, nu-ti spune nimeni ca e usor. Totul e greu pana la urma. Nici nu se pune problema sa fie altfel. Insa cel mai greu in viata e sa fii slab. Nu stiu daca ati remarcat, totul ingrasa. Nu doar mancarea. Stresul ingrasa. Statul ingrasa. Apa ingrasa. Viata ingrasa.

Suntem din ce in ce mai grasi. Si problema nu e ca suntem, problema e ca avem o problema cu faptul ca suntem. E primul lucru cu care te intalnesti cand te vezi cu cineva. Pare ca s-a ingrasat. Dar si daca o sa constati ca a slabit, nici asa nu e un compliment. Pe undeva reiese ca era cam gras inainte. Ca sa nu zic grasa, ca suna cam drastic. Traim intr-o lume supraponderala. Si cred ca e momentul sa intelegem lucrul asta. Si sa fie in regula. Sa nu mai fie ceva de constatat. In revista Time saptamana trecuta s-a publicat un studiu. O treime din populatia lumii este supraponderala. Ca o concluzie.

Stiti de unde vine asta? Unii dau vina pe mancare. Ca se mananca prost. Nu zice nimeni ca nu. E aproape imposibil sa mananci bine. Dar chiar in timp ce vorbim, se investesc milioane de euro pe cercetarea de noi metode tehnologice care sa faca posibil sa ne miscam tot mai putin. Oamenii nu se mai intalnesc prin deplasare. Se intalnesc pe facebook. Dar a devenit usor obositor. Si facebook a inteles asta. Si atunci dezvolta acum scrierea telepatica. S-a dovedit ca e tot mai obositor scrisul folosind miscarea degetelor. Facebook dezvolta scrisul cu mintea. Oamenii vor scrie cu 100 de cuvinte pe minut. Or sa scrie cu gandul.

Eu cred ca e momentul sa admitem ca suntem grasi si sa nu ne mai propunem sa fim altfel. Sa nu-i mai admiram pe cei care sunt altfel. Sa nu ne mai preocupam sa fim altfel. Sa fim ceea ce suntem. Totul in viata se trage din termenul de comparatie. Deci nu ca suntem noi grasi e problema, ci ca ei sunt slabi.

Ma gandeam la asta cu ocazia verii. Imi e mai usor sa conving lumea sa se ingrasa decat pe mine sa slabesc. Si de aici ideea. Mancati, rugati-va si iubiti. Dar in principal mancati!