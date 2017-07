De 70 de ani incoace, de cand Louis Réard inventa ideea de bikini, de la celebra poza a lui Brigitte Bardot din anii 50 facuta pe plaja la Cannes, de atunci si pana acum traim la mare in lenjerie intima cu certitudinea ca suntem imbracati.

Citeam o stire despre petrecerea data pe o plaja din Malibu unde invitati erau Leonardo Di Caprio, Orlando Bloom si Elon Musk. Ultimul venind la petrecerea de pe plaja imbracat complet in costum. Inclusiv cravata. Probabil i s-a atras la un moment dat atentia. I s-a spus ca e la plaja, sa nu-si uite costumul. Practic era in legitima aparare. La mare oamenii stau in lenjerie intima cu certitudinea ca sunt in costum. E un tip de vraja care intervine. Sau poate de libertate. Marea iti lasa impresia de om liber.

Pricipala preocupare in care ne stabilim pe plaja e sa ne ferim de soare. O industrie intreaga s-a dezvoltat in sensul asta. Paradoxal, soarele e ceea ce ne aduna. Dar e si ceea ce ne dezbina. O stiinta intreaga a pus la punct un sistem de protectie. Cel mai periculos lucru in viata de la plaja e soarele. Mai ales cand lipseste. Admir capacitatea femeilor de a-si dedica mare parte din vacanta bronzatului. E a doua preocupare ca importanta in vacanta la mare. Expunerea la soare e aproape la fel de importanta ca feritul de el.