Toti suntem raniti de la un moment dat in viata de deciziile altora. Si, in timp ce durerea acestor experiente este una normala, uneori dureaza prea mult pentru a trece peste astfel de momente, sau avem tendinta sa ne inchidem. Pentru a trece cu usurinta peste episoadele neplacute din viata ta si pentru a-ti da voie sa iubesti din nou m-am gandit ca te-ar ajuta sa iti impartasesc experienta mea.

Ajungem astfel la urmatorul sezon din seria TRAIESTE. ZAMBESTE. IUBESTE in care ne concentram atentia pe IUBIRE - Iubirea nu este ceva ce te loveste, ceva ce ti se intampla, ce pica din cer. Iubirea - in starea ei pura, neconditionata, generoasa, vesela se afla deja in interiorul tau si asteapta sa o redescoperi si sa o exprimi.

Iubirea este prezenta in inima ta tot timpul. Este important sa constientizezi acest lucru si sa iti mentii inima deschisa.

Ca in oricare alt tip de frica, este nevoie sa faci lucrul de care te temi cel mai mult: sa iubesti. Nu inainte de a-ti lasa timp pentru a te vindeca, a intelege si a creste.

1. Nu te victimiza si nu te culpabiliza. Totul in viata se intampla cu un scop.

2. Foloseste-ti imaginatia. Imagineaza-ti cum arata relatia ta ideala cu barbatul ideal in cele mai mici detalii

3. Ce calitati ceri de la partener? Pe acestea este nevoie sa le cultivi si tu.

4. Inconjoara-te de oamenii pe care ii iubesti si imbratiseaza-i mai des.

Iar la final iti propun o MANTRA pe care sa o folosesti: SUNT IN SIGURANTA SA IUBESC. SUNT INTR-O RELATIE PERFECTA CU BARBATUL POTRIVIT PENTRU MINE.