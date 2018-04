foto: PHOTOCREO Miachal Bednarek, Shutterstock

Ma gandeam, dupa ce criterii traim cu concluzia ca ne iese viata? Cum arata o viata care iese? Cum arata un om care a reusit? Ce trebuie sa reusim in viata? Vad oameni de succes, care dupa ce primesc aplauze, se duc acasa si plang. Cunosc oameni celebri spre care lumea priveste cu admiratie, ba chiar cu putina invidie, dar a care cand raman in intimitatea vietii lor, duc o stare de nefericire.

Am stat de vorba ca jurnalist cu multi din oamenii bogati ai tarii. Mi-a ramas in minte ce mi-a povestit unul dintre ei. Adica Bobby Paunescu. Un bogătaş ajunge pe o insulă, unde intalneste niste băstinasi. Aştia pescuiau. Ii strange si le zice o idee: “Nu vreti sa va adunati sa facem o firma, sa vindem pestele asta? Cu banii aia cumparam barci mai mari si mergem pe mari mai indepartate. O sa avem piete mai mari, o sa vindem mai mult, si mai mult. O sa ne luam vapoare si mai mari. O sa facem miliarde”. Si oamenii intreaba: “Pai si cu banii ce facem?!” La care asta zice: “Vindem afacerea si traim in insule linistiti”. Si oamenii se uitau nedumeriti, ca asta faceau deja.

Mi-a placut Viorel Catarama, cand mi-a povestit despre prima lor Dacie, despre bucuria pe care a simtit-o atunci, n-a mai trait-o cu nicio alta masina dintre cele care au urmat. Cand imi povestea, era fericit ca o sa fie tata. Vedeti, prima masina. Bucuria de a deveni tata. Sunt trairi care nu tin de statutul financiar. E ceva la care avem acces egal, cu totii. Bucuria de a-si tine copilul in brate e la fel si la castiguri de o mie de euro pe luna, si la 100 000 de euro pe luna. Grija care iti distrage atentia de la ea, e la fel. Grija de a nu avea bani pentru maine e proportional aceeasi cu grija de a pierde sute de mii de euro la un om cu milioane de euro.

M-am intalnit cu Vantu intr-un moment in care era in primii 10 cei mai bogati oameni ai tarii. “Doar prostii sunt fericiti”. E o replica pe care mi-a dat-o. Prostia e relativa la om. E in functie de om ca reper. Ce pare o prostie unuia, altuia ii pare altfel. E o concluzie la care am ajuns. Fericirea e relativa la Dumnezeu. Fericirea e felul nostru de a ne raporta la El. Restul sunt doar intentii ale omului de a parea destept.