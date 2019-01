Dacă te întrebi de ce arată viața ta așa cum arată trece în revistă ce anume proiectează pe ecranul minții tale imaginația ta, care sunt așteptările tale, ce și pe cine judeci, care sunt pasiunile și credințele tale, de câte ori te rogi. Și asta prentru că, așa cum explică Gregg Braden în cartea sa, ”Matricea Divină”, acestea sunt instrumentele prin care tu, conștient sau inconștient, își creezi realitatea.

Tot ceea ce ai în viață, de la vitalitatea corpului la pacea din țara ta, reprezintă răspunsul Universului la acestea. Conform autorului, și tu și noi ceilalți trăim într-o lume creată de conștiință în care nici un fenomen elementar nu este fenomen până când nu este înregistrat iar ADN-ul uman are un impact asupra materialului din jur după cum emoțiile noastre au efect direct asupra ADN-ului.

Conștiința ta are rol creator. Actul de a-ți concentra conștiința asupra a ceva este un act de creație. Iar partea bună a acestui lucru dovedit de fizica cuantică este faptul că deții în tine toată puterea de care ai nevoie pentru a crea schimbările pe care le dorești. Soluția unei situații care nu îți convine nu este așadar să încerci să influențezi celelalte persoane implicate ci să îți schimbi atitudinea și să faci o schimbare de conștință ținând cont de faptul că obiectul, situația, emoția asupra cărora îți concentrezi conștința devin realitatea lumii tale. Astfel, dintr-o sumă de posibilități doar una devine realitate la un moment dat.

Misiunea ta nu se oprește însă aici. Și asta pentru că, așa cum spune Gregg Braden, nu este suficient să alegi și să îți dorești o nouă realitate. Este nevoie să devii acea realitate și să știi cum să comunici cu ea.

Sentimentele și emoțiile reprezintă limbajul recunoscut de Univers. Rugăciunea face și ea minuni, însă doarc când nu este însoțită de nici o umbră de îndoială.

”Cere fără motiv ascuns și fii înconjurat de răspunsul tău. Fii învăluit de ceea ce dorești astfel ca bucuria să fie deplină,” îți recomandă autorul. Cu alte cuvinte sentimentele potrivite pentru a comunica cu Universul și care au putere creatoare trebuie să vină din inimpă și de asemenea, să nu emită nici un fel de judecată.

